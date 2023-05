Apple tendrá que pagar una indemnización a los usuarios de MacBook por una falla tecnológica, luego de que un tribunal de Estados Unidos fallara a favor de estos.

Una gran cantidad de clientes de la marca se quejaron del conocido teclado de mariposa de las MacBooks, pues ha causado diversos problemas en sus equipos. Las teclas se atascaban, repetían caracteres involuntariamente o a veces dejaban de funcionar correctamente.

Esto fue a causa del diseño del mecanismo de mariposa que era propenso a acumular polvo y suciedad debajo de las teclas.

Como se sabe, este teclado fue una característica que Apple introdujo en sus MacBooks a partir de 2015. El objetivo era hacer que fueran más delgados y ofrecieran una experiencia de escritura mejorada. Sin embargo, con el pasar de los años ha causado inconvenientes en los usuarios.

Además, los usuarios afectados señalaron que el proceso de reparación de los teclados mariposa fue costoso, pues en muchos casos era necesario reemplazar todo el panel superior de la computadora.

Tras el fallo, los antiguos usuarios recibirán indemnizaciones de entre US$ 50 y US$ 395 por parte de Apple. En total, los de Cupertino deberán cumplir con la suma de US$ 50 millones.

Todos los MacBook con teclado mariposa son parte de la demanda colectiva, incluidos el MacBook, MacBook Air (2018-2019), el MacBook Pro (13 pulgadas, 2016-2019) y el MacBook Pro (15 pulgadas, 2016-2019).