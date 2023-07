Unos excompañeros de trabajo han revelado cómo es trabajar con algunos de los líderes tecnológicos más exitosos de los últimos años. Quienes han trabajado con Elon Musk, Bill Gates y Jeff Bezos compartieron algunas de las lecciones que aprendieron con ellos.

Bill Gates sabía cuando alguien pretendía ser experto en algo

De acuerdo con el medio Business Insider, Bill Gates realizaba preguntas de forma insistente para identificar a quienes fingían ser expertos en algo que en realidad no sabían. “Era difícil estar con él en una sala y no notar que tenía esa habilidad. Con el tiempo fui capaz de reconocer a aquellos que no estaban dispuestos a admitir que no sabían de algo”, dijo Chris Williams al medio.

Williams fue ejecutivo de Microsoft y pasó 8 años reuniéndose habitualmente con Gates. Según el exejecutivo, el magnate le hizo un interrogatorio en 1992 cuando se conocieron “para que le argumentasen por qué su producto era mejor que el de Microsoft”.

Según él, Gates tenía capacidad para captar mucha información e identificar lo que importaba y que había que hacer.

Jeff Bezos y aceptaba que era complicado que un equipo grande trabaje de forma llevadera

El exvicepresidente de Amazon y jefe de gabinete de Jeff Bezos, Colin Bryar, hizo una lista de 13 cosas que aprendió con el líder durante los 12 años que trabajaron juntos. “Entre ellas, la importancia de reaccionar con rapidez a las tendencias, redoblar los esfuerzos en las iniciativas que funcionan para minimizar el riesgo y aceptar lo complicado que es que un equipo grande de personas trabaje codo con codo”, señala el medio.

Bryar recuerda que Jeff Bezos realizaba una reunión de 4 horas semanalmente con sus subordinados directos, en lugar de reunirse con cada uno de ellos individualmente. Los ejecutivos asistían “independientemente de si el orden del día tocaba o no sus responsabilidades”. El fundador de Amazon “quería que todos supieran cómo funcionaba el trabajo de los demás para ayudarles a remar en la misma dirección como equipo cuando hubiese que resolver alguna crisis”.

“A Musk no le gusta que le gente le replique”

Carl Medlock, exjefe de territorio de Tesla, dijo en el podcast The Iced Coffe Hour, que una vez participó en una reunión donde alguien se mostró en desacuerdo con Elon Musk. Luego de ese suceso, recuerda, nunca volvió a ver a ese empleado. “A Musk no le gusta que la gente le replique”, señaló Medlock.

“Cuando Elon se levanta al final de una reunión y dice: ‘Esta es la dirección que vamos a seguir’, te levantas de la silla y más te vale ir en esa dirección”, agregó.

“Sin embargo, dice que, a pesar de ello, Elon Musk puede ser divertido si estás de su lado y para no ser de la industria del automóvil, le hizo unas preguntas muy interesantes a Medlock durante su entrevista final para el puesto”, señaló Business Insider.

Asimismo, Medlock comentó que nunca lo vio socializar o bromear con los empleados.