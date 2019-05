Asus presenta la primera laptop doble pantalla con un panel 50% más grande para cualquier tarea | VIDEO

La firma taiwanesa de tecnología Asus presentó durante la feria Computex 2019 de Taipéi sus nuevas laptops Asus ZenBook Pro Duo y Asus ZenBook Duo. La gran novedad de ambas es que tienen una pantalla adicional, que agranda el panel de trabajo en casi 50%.

La pantalla adicional es táctil, lleva por nombre ScreenPad Plus y se encuentra sobre el teclado. Este último fue desplazado hacia abajo para darle paso a la innovación.

Aquí las especificaciones técnicas de la ZenBook Pro Duo y Asus ZenBook Duo:



La ZenBook Pro Duo y Asus ZenBook Duo fueron presentadas en la Computex 2019. (Difusión) Agencias

El anuncio de la ZenBook Pro Duo y la ZenBook Duo coinciden con los 30 años de Asus. Entre las especificaciones de la primera, la opción más poderosa, destaca su potente procesador Intel i9-9980 HK, sus dos pantallas en calidad 4K (3840 x 2160 píxeles), su tarjeta gráfica Nvidia RTX 2060 (que permite el trazado de rayos), su peso de tan solo 2.5 kg y más.

Asimismo, la pantalla principal es de 15,6 pulgadas, mientras que el panel ScreenPad Plus es de 14 pulgadas. Esta pantalla extra "expande y mejora las capacidades interactivas" de todos los usuarios.

Aquí la foto de la Asus ZenBook Pro Duo:

La Asus ZenBook Pro Duo cuenta con una doble pantalla en calidad 4K que nos permitirán realizar diferentes tareas. (Difusión) Agencias

De la segunda laptop de Asus llama la atención su peso extremadamente liviano: 1.5 kg. Como también sus potentes características técnicas, que no llegan a igualar al modelo Pro, su hermana mayor, pero que dejarán un muy buen rendimiento: procesador Intel i7 de última generación, tarjeta gráfica Nvidia GeForce MX250 de 2 gb, unidad de estado sólido de 1 tb (1.000 gb), memoria RAM de hasta 16 gb, entre otros.

En esta versión, el tamaño de la laptop se reduce: 14 pulgadas de pantalla principal y 12,6 del panel ScreenPad Plus.

Asus ZenBook Pro Duo ¿Para qué una doble pantalla?

De acuerdo a Asus, "esta doble pantalla ofrece muchas posibilidades para los creadores de contenido y facilita la multitarea, lo que permite flujos de trabajo que aumentan la productividad".

A su vez, la empresa taiwanesa afirma que el panel ScreenPad Plus de sus nuevos dos modelos funcionarán como segunda pantalla para todos los usuarios. "Los creadores pueden acoplar sus herramientas como vistas previas de video, controles de línea de tiempo, ventanas de código o paneles de mezclador de audio en ScreenPad Plus para optimizar su flujo de trabajo. Como también, responder a los mensajes instantáneamente mientras trabajan", agrega.

Aquí un video para que veas cómo funciona la doble pantalla de las Asus ZenBook:

A la fecha, Asus se encuentra trabajando con desarrolladores que incluyen Corel® para aumentar las funciones de su llamativo segundo panel. No obstante, "cualquier aplicación de Windows se puede usar con ScreenPad Plus, sin necesidad de una versión específica habilitada para ScreenPad Plus", aseguran.

Mira en la siguiente foto cómo se puede usar el ScreenPad Plus para trabajos de productividad:

El ScreenPad Plus de Asus puede adaptarse a cualquier aplicación de Windows. (Difusión) Agencias

Disponibilidad y precio

Según lo anunciado por Asus, estos nuevos equipos estarán disponibles a partir del tercer trimestre del año. A Latinoamérica se espera que lleguen durante el cuarto trimestre (meses de octubre, noviembre y diciembre).

Sobre el precio, aún no se ha anunciado; sin embargo, se especula que podría superar los 9.000 soles.

DATO:

El anuncio de estos dos modelos de Asus se dio durante el Computex 2019, una de las ferias más importantes de tecnología en todo el mundo.

