Asus ZenBook 14 | ¿Es tan liviana y potente como parece? | REVIEW

Pequeña, bonita y potente. Nos referimos a la laptop ZenBook 14 de Asus. Así como la empresa con base en Taiwán constantemente presenta actualizaciones de su gama especializada en videojuegos, Republic of Gamers (ROG), también lo hace para la familia ZenBook, la cual se caracteriza por su estilo refinado y de portabilidad.

Como se sabe, Asus fue creada en 1989 por exingenieros de Acer, otra compañía tecnológica y que actualmente produce celulares, tabletas, wearables, equipos de red, monitores, laptops, entre otros dispositivos.

Para este año, la serie ZenBook trajo consigo cambios tanto en software como en hardware. Por ejemplo, el tamaño total se ha reducido en 13% menos que la versión de 2018. Este equipo ultradelgado también disminuye sus marcos en la pantalla, lo que aumenta la satisfacción a la hora de ver películas o de realizar otras actividades.

Asimismo, implementa un procesador Intel i7 de octava generación, para no tener problemas en tareas en ofimática.

A pesar de lo mencionado, hemos encontrado algunos detalles que podrían interferir en la decisión de comprar o no esta computadora. A continuación, sus pros y contras:

►Especificaciones técnicas de la Asus ZenBook 14 (UX433FN)

ASUS ZenBook 14 UX433FN Pantalla 14 pulgadas, 1920 x 1080 px, no es táctil, 60 Hz, 16:9 Procesador Procesador Intel Core i7 8565 Video Intel HD 620 1 GB Memoria 16 GB a 2.1 GHz Almacenamiento 512GB PCIe Gen3 x2 SSD Conectividad Wifi 5, Bluetooth 4.0 Puertos 1 x Tipo C USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1 / Gen 2)

1 x Tipo A USB 3.1 (Gen 1)

1 x Tipo A USB2.0

1 x HDMI

1 x micro SD card

1 x audio jack combo Batería Batería de 3 Celdas 50 Wh Polimero Tamaño 31.9 x 19.95 x 15.9 cm Peso 1.09 kg Extras Teclado retroiluminado, cámara IR HD, audio Harman Kardon

►Diseño de la Asus ZenBook 14 (UX433FN)

El modelo que estuvo en nuestras manos es el de color azul, comercialmente llamado Royal Blue (también hay un modelo plateado o Icicle Silver), el cual impacta a primera vista por su tonalidad metálica y elegante. Sus dimensiones son las siguientes: 31.9 x 19.95 x 15.9 cm, algo como una hoja A4.

Ademas, este equipo tiene un peso de 1,09 kg, uno de las mas livianos del mercado. Sin embargo, el material de construcción de la parte posterior se siente un poco resbaladizo, por lo que hay que tener cuidado si es que llevamos la laptop en una sola mano o bajo el brazo.

Al abrir el equipo, vemos que por encima del teclado (que es retroiluminado) se encuentra una barra dorada. En esta se observa el nombre Asus ZenBook y no solo sirve de elemento cosmético, sino que también funciona como altavoz, que junto a la pantalla con marcos sumamente reducidos transmiten una sensación de exclusividad y lujo.

A pesar de su elegancia y llamativa construcción, este parlante no es muy potente en cuanto a volumen. No recomendamos que te alejes mucho del equipo si estás viendo, por ejemplo, una serie de Netflix. Con los auriculares puestos, no presentó problema alguno.

Los laterales del equipo tienen un grosor de 2,8 mm, lo que nos asegura una relación de 92% pantalla-cuerpo, una cifra considerablemente alta. Esto se siente principalmente cuando vemos videos en Youtube o Netflix, pues los marcos son muy pequeños.

Asimismo, la pantalla es de 14” a una resolución de 1.920 x 1.080 píxeles, la que nos brinda buenos resultados gracias a intensos colores. En adición, no contamos con una pantalla táctil y frente a luz solar no se da abasto el brillo.

Otro detalle a tomar en cuenta es el touch pad numérico, que tiene Asus en varios modelos (incluso gamers como la ROG Strix Scar III o la Zephyrus S GX531GX). El panel táctil que usamos para mover el curso también se puede transformar en una especie de teclado virtual.

Rendimiento de la Asus ZenBook 14

La AsusZenBook 14, como se indica en las especificaciones técnicas, tiene un procesador i7 de octava generación (actualmente ya vamos en la novena) que nos asegurara no tener problemas en programas en la fluidez de los programas y carga de archivos.

A su vez, su batería de 3 Celdas 50 Wh Polímero debería -como la afirma Asus- durar 13 horas; no obstante, tras un uso cotidiano en actividades de ofimática y videos en Youtube se reduce a seis horas y media a ocho (depende si combinamos las actividades).

Bien es sabido que la Asus ZenBook 14 no está enfocada para el uso gamer ni para la edición, pues nos topamos con una Intel UHD Graphics 620 de 1 GB que nos da unos resultados bajos en los actuales videojuegos y en los tiempos de render.

Fuera de ello, esta maquina está destinada para quien quiera hacer trabajos como ensayos u presentaciones, ver videos o navegar en Internet.

El publico universitario podría encontrarse satisfecho con esta clase de equipos ligeros y con buena batería.

Aquí el resumen del Benchmark que aplicamos:

CONCLUSIÓN

Uno de los puntos mas fuertes de la ZenBook 14 es, sin lugar a dudas, su diseño: color, marcos reducidos, duración de batería y versatilidad. Sin embargo, si eres de los que quiere jugar los últimos videojuegos o editar a gran escala, no esperes los mejores resultados.

DATO:

La Asus ZenBook 14 tiene un precio en el Perú de S/. 3.499 soles.

