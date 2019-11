El Black Friday es un evento de ofertas en el que puedes encontrar precios con hasta 70% de descuento, tanto en tiendas físicas como virtuales. Perú es parte de esta fiesta de rebajas que este año empieza el viernes 29 de noviembre a la media noche hasta el domingo 31.

“En diversos países del mundo los amantes de las compras y los grandes descuento aguardan este día con ansias. Muchos esperan que llegue la medianoche conectados a los diversos comercios electrónicos. Mientras que quienes eligen comprar presencialmente, llegan incluso a acampar fuera de los establecimientos con el fin de asegurarse de conseguir la oferta que buscan” señaló Victor Vargas, gerente general de Lumingo.com, quien también comentó los seis datos más relevantes de informe de tendencias en los últimos años presentado por Black Friday Global.

[CLIC AQUÍ para visitar la portada de Tecnología y Ciencias]

[Black Friday: ¿cómo conseguir las mejores ofertas y precios?]

[Black Friday | Webs y apps para conocer si un producto se vende realmente más barato]

• Las ventas en Perú frente a las de cualquier otro viernes aumentan 8 veces, llegando a incrementarse hasta un 841%. Sin embargo, el país con un mayor aumento a nivel global es Pakistán, el cual incrementa sus ventas en más de 11,525%.

• El mayor pico de ventas en Perú es a las 11 a.m. y 3 p.m. No obstante, en general la intensidad de las compras se distribuye de manera bastante uniforme entre las 8 a.m. y las 6 p.m.

• Perú compra desde su smarthphone. El 57,3% de ciudadanos que realizó compras online durante Black Friday 2018, lo hizo desde su teléfono celular, el 40,9% compró a través de sus computadoras y sólo 1,8% lo hizo a través de una tablet.

• El top 3. Las categorías más compradas son electrónica, moda, y zapatos, respectivamente. Asimismo, el 49% de quienes compran tienen ya decidido los productos o servicios que añadirán a sus carritos.

• El 61% de la población peruana sabe lo que es el Black Friday. Asimismo, el registro global, indica que en los últimos 5 años el interés de los usuarios de Internet en este evento se ha más que duplicado.

Síguenos en Twitter...