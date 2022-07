Las aplicaciones son herramientas útiles que pueden ayudarnos al entretenimiento, al trabajo, al estudio e, incluso, a la salud. De hecho, el Institute for Health Informatics, de las más de tres millones de apps que existen, hay más de 100. 000 que están destinadas para mejorar la salud.

Por ese motivo, en esta nota te mostramos cinco apps que te pueden ayudar a mejorar tu salud.

Cinco apps para mejorar tu salud

1. Water your body

Ayuda a instalar el hábito en la conducta cotidiana; de las más usadas entre pacientes con deficiencias renales. Además de notificar cuándo y cuánta agua beber, también informa los beneficios de hidratarse

Disponible en: Google Play

2. QuitNow!

Tiene más de dos millones de usuarios. Brinda indicadores de salud según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y funciona como red social, para extender la tarea a otros fumadores en la misma situación

Disponible en: Google Play

3. White Noise Lite

Un banco de sonidos relajantes para conciliar el sueño; enmascara los ruidos molestos, como el tránsito. Funciona incluso para bebes.

Disponible en: Google Play y App Store.

4. Runtastic (Adidas Running)

Esta app simula ser un persona trainer. Te muestra rutinas de ejercicios para todo tipo de deportes. De hecho, también tiene la opción de elegir el lugar en el que usualmente te ejercitas, pues tiene actividades para gimnasio, casa y al aire libre.

Disponible en: Google Play y App Store.

5. Instant Heart Rate

Obtuvo el premio The best Health &Fitness app on Mobile Premier Awards 2011 (mejor aplicación de Salud y Fitness); registra valores según horarios programados.

Disponible en: Google Play y App Store.

Con información de El Tiempo de Colombia y La Nación de Argentina / GDA