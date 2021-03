Una obra íntegramente digital del artista estadounidense Beeple fue vendida el jueves por 69,3 millones de dólares por la casa de subastas Christie’s, un récord que ilustra la revolución que experimenta este mercado durante largo tiempo mantenido en la esfera confidencial.

La obra titulada “Everydays: The First 5,000 Days”, una colección de dibujos y animaciones realizados durante 5.000 días consecutivos, coloca a Mike Winkelmann, el nombre real de Beeple, entre los tres artistas más caros del mundo en vida, en todos los soportes.

La venta de la obra del artista de 39 años duró en total dos semanas y marcó un segundo récord: unos 22 millones de internautas siguieron los últimos minutos en el sitio en internet de Christie’s.

Se trató de la primera venta de una obra totalmente digital por parte de una importante casa de subastas.

El 91% de quienes participaron en la subasta nunca lo habían hecho antes en Christie’s, informó la empresa. Y una mayoría de ellos, el 58%, tenía entre 25 y 40 años.

Winkelmann, de 39 años, era conocido por sus proyectos digitales y colaboraciones , pero antes de finales de octubre nunca había vendido ninguna obra a su nombre.

Esta imagen muestra el collage de arte digital de Beeple. (Foto: Handout / CHRISTIE'S AUCTION HOUSE / AFP)

Pero en unos días, una nueva tecnología lo puso en órbita, convirtiéndolo en uno de los artistas más de moda del mundo.

Esta tecnología hace posible comercializar obras, y casi cualquier cosa imaginable, en Internet, desde álbumes musicales hasta tuits de personalidades en forma de “NFT”, o “token no fungible” (por sus siglas en inglés).

El mecanismo, creado en 2017, abarca cualquier objeto virtual con identidad, autenticidad y trazabilidad en teoría indiscutibles e inviolables , gracias a la tecnología llamada “blockchain”, utilizada para criptomonedas como el bitcoin.

“Los artistas han estado utilizando software y almacenamiento de datos para crear arte y distribuirlo en Internet desde hace más de 20 años, pero (hasta ahora) no había una forma real de poseerlo y recopilarlo”, comentó Winkelmann en un comunicado divulgado por Christie’s después de la venta.

“Con el ‘NFT’ todo eso ha cambiado”.

En la imagen, Mike Winkelmann, artista conocido como Beeple. (Foto: Scott Winkelmann / Scott Winkelmann / AFP)

Beeple comenzó la obra el 1 de mayo de 2007 , y no la terminó hasta 13 años y medio después. ‘Everydays: the first 5000 days’ es un mosaico en el que todos los días el artista incorporaba una nueva imagen digital, firmada individualmente mediante NFT.

Las imágenes individuales están ordenadas de forma cronológicamente libre para crear un “todo estético”, según Christie’s, y tienen un estilo abstracto, fantástico, grotesco y absurdo, siguiendo el estilo personal del artista o representando eventos de su vida personal.

El mosaico comienza con un dibujo del tío del artista, Jim, y continúa con imágenes de todo tipo creadas durante su vida. Una de ellas, de setiembre de 2013, la creó en tres minutos antes del llevar a su esposa al hospital para dar a luz, y otra, creada en 2014 y con el texto ‘mátame’, la realizó tras sufrir una intoxicación alimentaria.

Entre las últimas imágenes se encuentra también una que representa al exvicepresidente de Estados Unidos Mike Pence con una mosca posada en la cabeza , después del debate de la campaña de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020.

Cierra el ‘collage’ una obra creada el día número 5.000, el 7 de enero de este año, e incorpora a personajes recurrentes de su trabajo caricaturizados como Donald Trump. Michael Jackson, Kim Jong-un, Mickey Mouse, Pikachu, Buzz Lightyear y Mario.

La obra completa de Beeple es una imagen con unas dimensiones de 21.069 x 21.069 píxeles y un peso de 319.168.313 bytes.

“Nuevo capítulo en la historia del arte”

Para él, “estamos asistiendo al inicio de un nuevo capítulo en la historia del arte, del arte digital”.

El arte totalmente desmaterializado contiene “tantos conocimientos, matices e intenciones como cualquier cosa que se pueda hacer en un lienzo físico”, agregó.

“Me siento más que honrado y conmovido de representar a la comunidad de las artes digitales en este momento histórico”.

A finales de febrero, otra de las obras de Beeple, “Crossroads”, se vendió por 6,6 millones de dólares (de los cuales el artista recibió el 10%) en la plataforma Nifty Gateway, especializada en obras virtuales.

Y una animación que él mismo vendió a finales de octubre por un dólar simbólico fue adquirida recientemente por 150.000 dólares.

La mayoría de los artículos digitales “NFT” se pueden comprar con criptomonedas , como fue el caso de la obra de Beeple vendida el jueves por Christie’s, que aceptó Ether, una de las monedas digitales más populares.

Otro de los “NFT” más codiciados es el primer tuit de Jack Dorsey, fundador de Twitter, publicado en 2006.

La subasta de ese tuit se está realizando en la plataforma Valuables, y la oferta más alta alcanza los 2,5 millones de dólares por el momento.

En febrero, un clip de una jugada de la estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, se vendió por 208.000 dólares , un récord para un “moment”, el nombre con que se denominan estos clips.

El colectivo Larva Labs es considerado con frecuencia el fundador de esta nueva era de la colección digital. En 2017, lanzó el proyecto CryptoPunks, una serie de 10.000 caras dibujadas por computadora, todas diferentes, con trazos pixelados y deliberadamente burdos.

Cada cara, bajo la forma “NFT”, ahora se puede revender en la plataforma de Larva Labs. Una de ellas, una cara con una pipa y una gorra, fue comprada por 7,5 millones de dólares por un comprador anónimo el miércoles.

En música, el grupo de rock estadounidense Kings of Leon puso a la venta la semana pasada una versión “NFT” de su nuevo disco “When You See Yourself”.

Agencias

Conforme a los criterios de Saber más