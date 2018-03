Conectividad constante: 6 beneficios de este cambio tecnológico

Los espacios físicos muchas veces pueden ser limitantes. La movilidad es una característica que diferencia a las empresas innovadoras y que, por otro lado, funciona como un factor en contra para las empresas tradicionales. La conectividad constante, en cualquier hora y cualquier lugar, es un plus para los colaboradores y favorece la estrategia de expansión de cualquier empresa.

Xertica, compañía líder en Consultoría Cloud en Latinoamérica, ha elaborado una serie de beneficios impulsados por este cambio tecnológico que, a largo plazo, es un cambio cultural clave para cualquier organización:

► Mayor productividad

Cuando el espacio no es un limitante y los colaboradores tienen flexibilidad para trabajar, la productividad fluye. Una persona que se siente dueña de su tiempo tiene mejores resultados que una que se limita a la oficina para realizar sus labores.

► Compromiso permanente

Un padre de familia recibe un correo urgente, que debe contestar inmediatamente. Lo hace desde el colegio de su hijo durante la obra de teatro, a la que asistió porque su trabajo le da la flexibilidad. Un empleado que maneje sus tiempos es más feliz y comprometido con la organización.

► Incentiva la creatividad

La opción de conectarse desde cualquier lugar favorece la creatividad. Según estudios, los trabajadores pierden 1,6 horas al día e interrupciones en la oficina. Mientras que los colaboradores que tienen la posibilidad de trabajar desde otros lugares, se enfocan más y aportan con soluciones creativas.



► Mejora en la toma de decisiones

Colaboradores acostumbrados al acceso de la información desde cualquier lugar desarrollan mejor criterio para tomar decisiones rápidas e inteligentes que beneficien al negocio. La movilidad da la libertad de desarrollar la toma de decisiones informadas, gracias al acceso de datos, como un eje clave para el crecimiento de la empresa.

► Menos estrés

Los horarios rígidos juegan en contra de los colaboradores. La jornada laboral tradicional genera una rutina que en empresas innovadoras suele ser innecesaria. Las compañías que aprovechan herramientas como G Suite, donde se maneja todo virtualmente, hacen que la operatividad suceda en cualquier lugar, sin estar atado a un solo sitio.



► Negocios escalables

Mientras las personas interactúan con herramientas colaborativas, como el caso de GSuite de Google, desde cualquier lugar, aseguran la escalabilidad del negocio ya que no se limita a un espacio en particular. Las empresas que trabajan de esta forma pueden abrir oficinas en cualquier lugar reduciendo los costos operativos y fomentando una cultura de expansión y escalabilidad, porque no hay limitantes para crecer.

