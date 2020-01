En los últimos años los avances en la industria de la computación han sido vertiginosos; sin embargo, hay un elemento clave que aún no se encuentra acorde a lo que la mayoría de usuarios esperaríamos: el arranque de las computadoras.

Hoy en día, al iniciar nuestros equipos, todavía debemos esperar una buena cantidad de tiempo para empezar a trabajar. Incluso si usamos métodos que supuestamente nos permiten "hibernar" nuestro sistema, en realidad no son mucho más rápidos que el proceso de apagado y encendido. Pero las cosas pueden comenzar a cambiar, y la solución podría estar en la memoria no volátil.

En una computadora, la memoria RAM es el componente donde se almacenan todos los archivos y datos que usamos en determinado momento. La ventaja de este tipo de memoria es que es mucho más rápida que un disco duro o incluso que un SSD.

No obstante, el gran inconveniente de la memoria RAM es que es volátil, lo que quiere decir que los datos que almacena únicamente son retenidos mientras reciba energía. Cuando la computadora se apaga, la información se pierde.

Actualmente existen memorias no volátiles, pero no son tan rápidas como las que usamos en nuestros sistemas. No obstante, ahora, un equipo de investigadores de la Universidad de Lancaster (Reino Unido) afirma haber desarrollado un nuevo tipo de memoria no volátil similar a la memoria RAM.

Se trata del dispositivo UK III-V, el cual -según la casa de estudios-, es lo suficientemente rápido como para que no notemos la diferencia respecto a los sistemas RAM que usan nuestras computadoras. Y lo más importante es que el proceso será instantáneo, por lo que ni siquiera tendremos que esperar a que el sistema cargue.

Sin embargo, cabe señalar que usar una memoria como esta supondría cambiar otros componentes como de la computadora como las placas base, desarrollar nuevos controladores de memoria y actualizar los sistemas operativos.

