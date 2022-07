El Creeper (enredadera en inglés) es considerado como el primer “virus” informático de la historia. Este tipo de malware era un programa que se autorreplicaba de computadora en computadora, esparciendo un mensaje. Es decir, no era malicioso.

“Los virus y gusanos informáticos, básicamente programas autorreplicantes, fueron predichos ya en 1949 por el matemático John von Neumann. En general, se acepta que el primero fue un virus llamado Creeper, que infectó a Arpanet en 1971″, señaló The Guardian.

Al ser el primero, su objetivo no era generar problemas en los dispositivos. “Fue creado por un ingeniero llamado Bob Thomas que trabajaba para BBN, la misma empresa que empleó al creador de correo electrónico Ray Tomlinson. El Creeper no era, sin embargo, malicioso. Las máquinas infectadas simplemente mostraban el mensaje ‘Soy la enredadera: atrápame si puedes’, pero no sufrían ningún daño duradero. La primera pieza de software antivirus se creó como respuesta directa al desafío de Creeper”, añadió el medio.

El software antivirus que se creó para contrarrestar al Creeper usaba, prácticamente, el mismo modus operandi. “The Reaper también era un programa autorreplicante, que se propagaba por el sistema de la misma manera que lo había hecho Creeper, y eliminaba el virus infractor de las computadoras infectadas. Tan rápido como se había extendido, el Creeper fue capturado”, añadió el diario británico.

Sin embargo, muchos no consideran al Creeper como el primer virus informático, pues, al no ser malicioso, se puede decir que solo era un programa autorreplicante. Por ello, algunos considera al ‘Rabbit’ como el primero. “Se llamó Rabbit, conejo, y se reproducía sin parar haciendo copias de sí mismo en un único ordenador hasta obstruir el sistema reduciendo su rendimiento y provocando que se acabase bloqueando”, señaló Xataka.

¿Qué tan peligroso fue Creeper comparado con los malwares actuales?

La diferencia es abismal, pues el Creeper era prácticamente una broma. Para empezar, este “virus” no generaba ningún daño al dispositivo, ni tampoco al usuario, ya sea monetario o a su información. Por este motivo, los actuales son considerados muy peligrosos.

Para poner en perspectiva, mientras que el Creeper solo generaba un mensaje, el Sodinokibi, por ejemplo, terminó costándole US$ 2,3 millones en bitcoins (más de S/. 8 millones aproximadamente) a Travelex en enero de 2020, según The Wall Street Journal.

Este ransomware es altamente evasivo y actualizado, el cual encripta archivos y elimina el mensaje de solicitud de rescate después de la infección. Este informa a la víctima que debe pagar un rescate en bitcoins y que si no se paga a tiempo, la demanda se duplicará.

Otro ejemplo es el troyano Zeus, un malware dirigido a Windows que a menudo se utiliza para robar datos financieros. “En primer lugar, crea un botnet, que es una red de equipos mejorados y controlados de forma oculta por un servidor de comando y control, que a su vez es controlado por el propietario del malware. Una botnet permite al propietario recopilar cantidades enormes de información o ejecutar ataques a gran escala”, señaló Kaspersky.

Este también actúa como un “troyano de servicios financieros diseñado para robar credenciales de banca en línea de los equipos robados”. Para esto, el malware reconoce el momento en el que el usuario se encuentra en un sitio web bancario. Entonces, registra las pulsaciones de teclas usadas para iniciar sesión. De esta manera, “el troyano puede eludir la seguridad que aplica estos sitios web registrando las pulsaciones de teclas para iniciar sesión mientras el usuario las introduce”.

Es decir, comparado con los malwares de ahora, el Creeper se podría considerar un “chiste”, debido a su mensaje, cuya solución se consiguió rápidamente. Mientras que en la actualidad, un “virus” puede generar pérdidas de millones de dólares, además del robo de datos personales o la inutilización de los dispositivos infectados.