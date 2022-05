La empresa Mean DAO, integrada en la plataforma de ‘blockchain’ Solana y dedicada al “streaming monetario”, anunció que posibilitará a partir de este año a usuarios de criptomonedas el manejar cualquier tipo de suscripción “pagando solo por el tiempo de uso y medido al segundo”.

De esa manera, una persona no tendría que pagar por Netflix o cualquier otro servicio por suscripción, aunque no lo use. Según explicó a Efe el cubano-estadounidense Michel Triana, cofundador y director ejecutivo de Mean DAO, uno solo paga el tiempo desde que entra al ‘streaming’ hasta que sale.

Mean DAO, una empresa DeFi (finanzas descentralizadas), vendría a ser el equivalente en el mundo de la tecnología ‘blockchain’ (la red que permite el uso de las criptomonedas) a una empresa ‘fintech’, las startups de finanzas en el modelo digital. En palabras de Triana, lo más parecido al ‘blockchain’, en el mundo tradicional, sería una “cooperativa”.

La empresa fue creada hace un año, pero lanzó sus primeros productos en septiembre de 2021. Triana dice a Efe que, a la fecha, han levantado 8,5 millones de dólares de instituciones de capital riesgo, incluyendo a la japonesa SoftBank, e inversionistas particulares. Por ahora, los productos de Mean DAO tienen que ver con el pago de nóminas y el envío de remesas.

En el caso del pago de sueldos, Mean DAO actúa como un banco, que permite crear una cuenta en la que el trabajador puede ver en tiempo real cómo se va acumulando el dinero que va generando con su trabajo, y puede disponer de ese dinero cuando lo desee sin esperar a un día determinado de pago.

Actualmente, Mean DAO cuenta con más de 160.000 usuarios, de los cuales el 20 % está en Turquía, el 10 % en Corea del Sur, el 10 % en China, un 8 % en Nigeria y un 5 % en Estados Unidos.

Triana subraya que quieren atraer a más gente mediante un esfuerzo de divulgación y reconoce que el desconocimiento y el miedo son los factores que juegan en contra de ‘blockchain’. La empresa tiene como socios a Eydel Rivero, Yansel Florian, Maylin Ramírez y Yamel Amador Fernández, todos ellos con experiencia en el mundo de las criptomonedas.