Mejorar la señal wifi de tu casa sin tener que cambiarte a un plan de internet más costoso es posible.

Hay varios factores que pueden estar interfiriendo con la cobertura de tu internet, como la ubicación del router o la posición de sus antenas. Conocer estos detalles te ayudará a lograr tu objetivo.

A continuación te dejamos cuatro consejos para que optimices la señal de tu wifi.

1. Ubica tu router en la mejor posición

El router es un dispositivo que sirve para administrar el tráfico de información que circula por una red de computadoras. Estos aparatos también pueden ser usados para compartir internet, a través de un cable ADSL o wifi, a una computadora o equipo móvil.

Pero algo que no muchas personas saben es que la posición del router influye en la señal wifi; de tal manera que, si lo colocas en un sitio incorrecto, es probable que la cobertura no llegue a toda tu casa. Entonces, ¿cuál es la posición ideal?

Lo recomendable es colocar el aparato en el centro exacto de tu domicilio -o lo más cerca posible- para que la señal se reparta bien por todos los cuartos. Si, por el contrario, lo ubicas en los extremos, la señal tendrá que atravesar muchas paredes y mayor distancia hasta llegar a las habitaciones más alejadas. En el centro, en cambio, la distribución será más equitativa.

Asimismo, es importante que coloques el router en un lugar relativamente alto, ya que este envía las ondas hacia abajo y, de no hacerlo, desaprovecharás parte de su alcance.

Ten en cuenta también que, por más que lo pongas en el centro, de poco servirá si está rodeado de muchos obstáculos que interrumpan el trayecto de la señal, como muebles o electrodomésticos grandes.

2. Coloca correctamente las antenas del router

Si tu router tiene dos o más antenas, no es aconsejable que ambas estén levantadas. En este caso, lo recomendable es poner una en vertical y la otra en horizontal, haciendo que formen un ángulo de 90 grados. De esta manera, te aseguras de que la recepción de radio se maximize cuando el emisor y el receptor usan la misma polarización. Con este truco no vas a tener un internet muchísimo más rápido, pero sí va a mejorar la cobertura en tus dispositivos, los cuales ya no sufrirán tanto cuando estén lejos del router.

3. Actualiza el firmware del router

El firmware es un programa interno de los dispositivos que controla el funcionamiento de sus circuitos. Cada cierto tiempo, las compañías tecnológicas lanzan al mercado actualizaciones del firmware para mejorar algunas de las prestaciones de sus productos. Algunos equipos se actualizan de forma automática, pero no son todos. Consulta en el manual de fabrica si el tuyo lo hace. De lo contrario, tendrás que realizar tú mismo el ajuste desde la página de administración de tu router utilizando las direcciones IP 192.168.1.1 y 192.168.0.1 e ingresando con el nombre de usuario “admin” y la contraseña “1234”. Si esto no funciona, deberás comunicarte con tu compañía de internet y pedir que ellos te ayuden con el procedimiento.

4.Utiliza un PLC

Si después de seguir estos pasos no notas mejoras, puede pensar en utilizar unos PLC. Estos son unos dispositivos que llevan la señal de internet de tu router a cualquier parte de tu casa por medio la red eléctrica. Para usarlos solo tendrás que enchufarlos a cualquier tomacorriente. Más información en esta nota.

