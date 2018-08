Día del Niño

Ver a un niño pegado a una computadora, un teléfono celular o una Tablet con acceso a Internet se ha vuelto muy común hoy en día. Lo peor de todo es que algunos padres dejan solos a sus hijos con dichos aparatos, sin antes advertirles sobre los peligros a los que podrían estar expuestos por acceder a tal o cual contenido.

“Los niños están entregando información confidencial (localización, información financiera, etc.) al igual que los adultos, muchas veces en redes sociales. Al hacerlo, abren una inmensa puerta para secuestros, robos, acoso, etc.”, advierte a El Comercio Carolina Mojica, directora de ventas en América Latina de Kaspersky.

El problema se agrava si tomamos en cuenta que “más del 50% de niños oculta las actividades que realizan en línea y que más del 70% de padres de familia no sabe que puede haber una amenaza potencial para sus hijos a través de una app”, agrega.

Según la especialista, nuestros hijos podrían estar expuestos a los siguientes riesgos en Internet:

Grooming (Falsificación de identidad)

Visualización de contenido inapropiado

Sexting (Mensajes con contenido sexual)

Cyberbullying (Acoso a través de medios digitales)

"Los padres deben establecer reglas tanto en la vida real como en la vida digital"​

--- ¿Cómo evitar estos riesgos? ---



Consultada al respecto, Carolina Mojica sostiene lo siguiente: “Los padres deben establecer reglas tanto en la vida real como en la vida digital. Un ejemplo claro es la enseñanza que se les da a los niños al momento de decirles: ‘no recibas cosas de extraños’, ‘no vayas por esas calles’, etc. Sin embargo -y se puede corroborar, porque sucede en América Latina- no se hace en el plano digital”.



La falta de información, precisa, también refuerza los riesgos y/o amenazas para los más pequeños. En ese sentido, recomienda que los papás se eduquen y aprendan de lo que hacen sus hijos. “Por ejemplo, si los vemos en un juego, hay que saber cómo se juega este. Si usan una red social, también debemos saber cómo es esta”.



“Segundo, se debe conversar con los hijos sobre los riesgos de compartir información o aceptar a gente desconocida en redes sociales. También, establecer reglas claras sobre el uso de las aplicaciones, lo que se refleja en determinar horas de conexión para que los niños sepan cuánto tiempo deben pasar frente al mundo tecnológico”, sostiene.



Mojica subraya que es muy importante hacernos amigos de nuestros hijos en el mundo digital a través de la comunicación, para no resultar invasivos.



Finalmente, la representante de Kaspersky nos recuerda que existen herramientas digitales para monitorear a nuestros hijos mientras navegan en Internet, además de establecer horarios de navegación, bloquear páginas con contenido inapropiado, determinar un límite de descarga de aplicaciones de diverso contenido e, incluso, ubicarlos a través de geolocalización.



DATO

Kaspersky es una compañía dedicada a la seguridad informática con presencia en aproximadamente 200 países. Fue fundada en 1997 en Moscú, Rusia.

