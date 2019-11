¿Recuerdas cuando ibas a dar clic en ‘guardar’ después de poner el punto final en tu trabajo de la universidad y, de repente, tu computadora se congelaba y no respondía más? Si te ha pasado, es momento de tomar precauciones; y si no te ha sucedido, lo mejor es evitarlo desde ya. Conoce aquí diez métodos con los cuales puede acelerar el rendimiento y la fluidez de tu laptop o computadora de escritorio.

Los siguientes son consejos sencillos, pero no por ello poco efectivos. Si a pesar de haberlos aplicado tu equipo sigue presentando problemas, lo mejor será llevarlo a que lo revise un especialista.

1. Desinstala las aplicaciones que no utilizas.

El portal ‘Xataka’ recomienda desinstalar las apps que no uses con el fin de optimizar el rendimiento de la memoria de nuestro equipo, además de darle espacio suficiente para maniobrar con las funciones que necesites ejecutar. El barrido de aplicaciones también aliviará las cargas que el pc tiene en cuanto a tareas que se ejecutan en segundo plano (es decir, todas aquellas funciones que no tienes abiertas, pero que aun así están en un proceso permanente).

2. Mantén limpio el escritorio.

Parece, probablemente, una recomendación escueta; sin embargo, con esta concuerdan varios portales especializados ¿Por qué? Dice ‘Xataka’ que cuando inicias tu computadora, esta tiene que cargar todos los elementos del escritorio y, en caso de tener muchos accesos directos a carpetas y a todo tipo de aplicaciones, se demorará un poco más en iniciar y tendrás que esperar unos minutos mientras carga.

3. Ejecuta menos programas al mismo tiempo.

Gabriel Gordon, uno de los funcionarios regionales de Windows en Latinoamérica, le dijo al medio ‘Infobae’ que lo más recomendable es no utilizar varios programas de forma paralela, pues en cualquier momento la pc podría colapsar ante el esfuerzo. Es normal que en tu trabajo, en tu estudio o en casa se exija el uso de múltiples programas y aplicaciones a la vez; en ese caso, no estaría de más organizar tus métodos de uso de la computadora para evitar la caótica multiplicidad de funciones.

4. Analiza frecuentemente tu equipo en busca de malware.

‘Xataka’ recomienda estar atento a los procesos sospechosos que podrían ralentizar tu computadora. Si cree que hay alguna clase de virus informático causando estragos en tu equipo, realiza un análisis con tu antivirus y elimine todas las amenazas posibles. A esta recomendación se antecede otra que nunca sobra decir: mantén un buen antivirus activo en tu equipo.

5. Ojo con el exceso de recursos visuales.

Dice el portal ‘Ticbeat’ que muchas veces se concentra buena parte de la memoria de la PC en ejecutar los recursos visuales y las animaciones de espacios como el inicio de Windows o un poderoso fondo de escritorio o protector de pantalla. Si tu equipo va lento, lo recomendable es volver a la configuración básica de Windows para recuperar un poco más de rapidez. En ese caso, el equipo se concentrará en las tareas específicas que realiza el usuario y se ocupará menos en ese tipo de detalles.

6. Una tarjeta gráfica acorde al uso de nuestro equipo.

Gordon le dijo a ‘Infobae’ que hay que reconocer las verdaderas funciones que le damos a nuestros computadores: si eres un ‘gamer’ consumado, por ejemplo, es posible que la lentitud de su equipo se dé ante la poca resistencia de la tarjeta gráfica con tus juegos; situación que también aplica para ilustradores y todas las profesiones que utilizan programas de diseño. El cambio de la tarjeta gráfica podría ser la respuesta para la optimización de tu PC.

7. Reiniciar tu equipo.

¿Cuántas veces hemos evitado que se reinicie nuestro equipo? Claro: no podemos dejar a medias la mejor parte de nuestro trabajo por un proceso que, a simple vista, no parece muy útil. Sin embargo, expertos tecnológicos han afirmado en diversas ocasiones que el reinicio de la PC es una manera efectiva para la limpieza de la memoria y las dificultades de rendimiento. Cuando empiezas desde cero con tu computadora es posible que notes la diferencia.

8. Utiliza un óptimo navegador para internet.

Muchos portales concuerdan en que hay navegadores web que dejan muchos archivos sueltos en el equipo y, poco a poco, irán ralentizando el rendimiento del sistema. Lo mejor es escoger navegadores recomendados para que ingresar a internet –un servicio casi obligatorio hoy en día si- no se convierta en un dolor de cabeza con el paso del tiempo.

9. Mantener a raya los archivos temporales.

Según ‘La Vanguardia’, varios programas tienen un lado oscuro: hacen que se acumulen archivos de caché y otros elementos temporales que, generalmente, no le aportan nada al rendimiento de la computadora. En la mayoría de los sistemas de software hay un espacio exclusivo para estos archivos temporales, lo cual hace que sea más fácil encontrarlos y eliminarlos. Si tu equipo no está rindiendo, este truco te podría ayudar.

10. Limpia la computadora.

Este podría tratarse de un típico ‘viejo confiable’, pero varios portales tecnológicos concuerdan en que siempre es favorable tener las partes de tu PC en buen estado. No son pocas las ocasiones en que el polvo y el deterioro de las piezas del hardware comprometen el rendimiento del software.

El Tiempo, GDA

