Indiscutiblemente la industria de los eSports (deportes electrónicos) ha obtenido una gran relevancia en los últimos años. No solo mueve millones de dólares, sino que también ha adquirido una importante audiencia. Y si bien el mercado está repleto de títulos que compiten por la preferencia del público, hay algunos que destacan.

Un reciente reporte de ‘The Esports Observer’ reveló cuáles son los videojuegos para PC de esta industria que más impacto tienen. La lista fue elaborada en base a los datos recopilados en el tercer trimestre de 2019.

Para armar la tabla de clasificación, el citado medio consideró los siguientes puntos: cantidad de jugadores activos 30%, horas vistas en PC 15%, distribución de premios 25%, cantidad concurrente de streamers 5%, horas vistas en esports 20% y cantidad de torneos 5%.

Foto: The Esports Observer

Como se aprecia en la imagen, el título con mayor impacto es League of Legends (LoL), que a la fecha cuenta con más de 10 millones de jugadores activos y tiene torneos profesionales en Norteamérica, China, Europa y Corea del Sur.

El segundo puesto se lo lleva el popular Battle Royale Fortnite, que en su mundial de este año repartió 46 millones de dólares.

Por otro lado, el tercer puesto lo ocupa Dota 2, MOBA que logró escalar algunas posiciones gracias a su torneo The International 2019, evento que repartió 34 millones de dólares y en el que participó la escuadra peruana Infamous Gaming (hoy Beastcoast).

Completan la lista CS GO, Overwatch, HeartStone, Rainbow Six Siege, PUBG y Call of Duty, Rocket League, StarCraft II, World of Warcraft, Fifa 19,Magic: The Gathering Arena y Teamfight Tactics.

