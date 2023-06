La compañía de Elon Musk, Tesla, podría estar lanzando algunos modelos este 2023. De hecho, el esperado Cybertruck entrará en producción en serie a finales del presente año. Conoce qué otros modelos podrían debutar en lo siguientes meses.

Cybertruck

La camioneta fue presentada en 2019 y no fue tan buena, pues las ventanas se rompieron 2 veces en la demostración, pese a que fueron anunciadas como blindadas. Musk ha adelantado que el vehículo se podrá utilizar durante un breve espacio de tiempo como un bote, los espejos laterales serán desmontables y la versión de 4 motores será capaz de girar sobre sí misma como un tanque.

Así es el modelo Cybertruck. (Foto: AFP)

El magnate ha señalado que serán entregados a finales de 2023, en mayo.

“Tuvimos que inventar un conjunto completamente nuevo de técnicas de fabricación para construir un coche basado en un exoesqueleto en lugar de un coche basado en un endoesqueleto”, expresó Musk a loa accionistas en la reunión anual de Tesla en mayo de 2023.

Semi

Fue presentado en 2017 y en 2022 entregó los primeros camiones a Pepsi, como parte de su producción piloto. Este vehículo será capaz de recorrer hasta 800 km con una carga, según Tesla. También señalaron que el Semi recuperará el 70% de su autonomía en 30 minutos si se enchufa a un cargador rápido.

En marzo de 2023 la marca tuvo que retirar del mercado 35 Semis por una falla en el freno de estacionamiento. / Andy Alfaro/The Modesto Bee/Tribune News Service via Getty Images

Los tres motores del camión le permitirán acelerar de 0 a 100 km/h en 20 segundos.

Cabe destacar, que en marzo de 2023 la marca tuvo que retirar del mercado 35 Semis por una falla en el freno de estacionamiento.

Roadster

Se trata de un superauto que promete alcanzar los 100 km/h en menos de 2 segundos. Además, será capaz de recorrer 960 kilómetros con una carga completa.

Tesla aseguró en 2017 que el auto estaría en las carreteras en 2020; sin embargo, Musk ha afirmado que la próxima generación del Roadster “con suerte empezará a producirse” en 2024.

Auto pequeño

Musk comentó en 2020 que se encontraban trabajando en un auto de US$ 25.000 que podría estar disponible posiblemente en 3 años.

Pese a que luego comunicaron que el proyecto había sido archivado, Elon Musk reveló en octubre de 2022 que la próxima plataforma de autos de Tesla sería más pequeña y costaría la mitad que el Model 3 y el Model Y.

No se ha dejado en claro si se refería al mismo auto de US$ 25.000 que mencionó antes, pero se espera que sea un vehículo capaz de ser adquirido por un valor no tan alto.

Cyberquad

La cuatrimoto fue presentada al mismo tiempo que el Cybertruck, pero no ha sido mencionado nuevamente. Una versión para niños sí fue vendida, pero tuvo que ser retirada. De acuerdo con Musk, la versión para adultos será puesto a la venta junto con el Cybertruck como opción.