Family Link, la app de control parental de Google llega al Perú

Family Link, la herramienta de control parental de Google que permite monitorear la actividad de los niños en la web, ya está disponible en el Perú. Con esta aplicación, los padres también pueden conocer la ubicación del menor de manera remota, a través del GPS.



Hace un año, la compañía tecnológica lanzó esta funcionalidad para ayudar a los progenitores a establecer reglas básicas digitales para sus hijos que usan dispositivos Android, como administrar las aplicaciones que sus hijos pueden usar, controlar el tiempo que pasan frente a la pantalla y establecer la hora para suspender el dispositivo.

--- ¿Cómo funciona? ---

Cuando está configurando el dispositivo Android de su hijo (ver dispositivos compatibles), Google le pide que cree una cuenta. Ingrese el cumpleaños de su niño y, si es menor de 13 se le pedirá que preste su consentimiento para crear la cuenta. Una vez hecho esto, Family Link se descargará automáticamente en el dispositivo y podrá elegir las aplicaciones y la configuración que desee para su pequeño.



Una vez que el dispositivo de su hijo esté configurado, descargue Family Link en su propio dispositivo, y puede usarlo para hacer cosas como las siguientes:



► Ver informes de actividad que muestran cuánto tiempo pasan los niños en sus aplicaciones favoritas.

► Aprobar o bloquear las aplicaciones que su hijo quiere descargar de Google Play Store.

► Establezca los límites de tiempo de pantalla y la hora de acostarse para el dispositivo de su hijo

► Bloquee de forma remota un dispositivo cada vez que sea el momento de tomar un descanso.

► Ubique a su hijo cuando llevan su dispositivo con ellos

(Puedes descargar Family Link desde este ENLACE)

--- También para adolescentes ---

Desde que se lanzó esta aplicación, se ha recopilado inquietudes de los padres para extender esta funcionalidad y hacerla útil también para esos primeros años de adolescencia. Por lo tanto, en los próximos días, se brindará la capacidad de administrar la cuenta de Google y el dispositivo de los mayores de 13 años con Family Link.



Sin embargo, existirán algunas diferencias cuando se agrega la cuenta de un adolescente. Por ejemplo, los padres no podrán restablecer la contraseña de su hijo ni eliminar su cuenta de Google, y los adolescentes podrán optar por no recibir la supervisión, si así lo desean, en espera de un período de reflexión. En última instancia, depende de cada familia tener una conversación y decidir lo que es correcto para ellos.



Si bien Family Link puede ayudar a los padres a establecer ciertas reglas básicas con sus hijos sobre cómo usar sus dispositivos, no puede hacer que las aplicaciones o servicios que fueron diseñados para los adultos sean seguros para los pequeños. Depende de los progenitores elegir lo que es correcto para su niño.



