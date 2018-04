Cofundador de Wikipedia le declara la guerra a las 'fake news' [ENTREVISTA]

"Las noticias están rotas", dice Jimmy Wales, cofundador de Wikipedia. Para este empresario estadounidense, la carrera por conseguir clics ha fomentado la aparición de fuentes de noticias de baja calidad y falsas ('fake news'). Y opina que el mismo formato que convirtió en un fenómeno digital a su enciclopedia libre, puede servir para combatir este problema. Es así como el año pasado lanzó el portal Wikitribune, el cual ya cuenta con una versión en español.

—Le ha declarado la guerra a las 'fake news'...

[Risas] Se podría decir que sí. Obviamente no soy la única persona que se preocupa sobre el fenómeno de las noticias falsas. Pero me he centrado en abordar preguntas más relacionadas a cómo podemos lograr suficiente apoyo financiero para el periodismo; es decir, poder mejorar su modelo de negocio. Sabemos que los principales medios de comunicación han pasado los últimos años por una increíble presión financiera, por lo tanto, queremos encontrar formas de realizar periodismo de una manera más eficiente y que los mismos lectores apoyen.

—¿Wikitribune sería la solución?

Wikitribune es un esfuerzo para combinar la comunidad wiki -la cual permite que todo tipo de personas puedan contribuir con la edición de contenidos- con un staff profesional de periodistas, trabajando juntos codo a codo para concebir algo nuevo.

— Pero, ¿cómo se puede asegurar que al ser editado por toda una comunidad no tenga información malintencionada o errónea?

Esto es algo que nosotros tomamos muy en serio. Por 17 años hemos lidiado con personas problemáticas en Wikipedia. Una de las claves es que no puedes asegurar inmediatamente que cualquier persona que aparezca automáticamente ya se gana un espacio en la comunidad. Necesitamos confirmar que comparta nuestros valores. Luchamos por mantener una comunicación respetuosa entre cada uno de los miembros y por información neutral.

— ¿Vivimos en una época de contradicción, en la cual recibimos más información pero comprendemos menos?

Sí. Creo que hay una especie de paradoja. Gracias al Internet podemos tener acceso inmediato a toda la información del mundo y aun así estamos siendo invadidos por noticias erróneas y muy ligeras. Y para enfrentar ese problema está Wikitribune.

— ¿Y la publicidad no tiene espacio en esta iniciativa?

La idea es realmente luchar por noticias e información de alta calidad y queremos que nuestro modo de negocio no incluya publicidad para ganar dinero, sino que sea pagado por los mismos lectores. De esta forma, nuestra estructura e incentivos encajan a las necesidades e intereses de los lectores, no al de las empresas publicitarias.

¿Hubo un hecho específico que le hizo tomar la decisión de lanzar ya Wikitribune?

Luego de que se eligiera a Donald Trump como presidente de EE.UU., la Casa Blanca salió a decir que la inauguración del nuevo gobierno había tenido la audiencia más grande de la historia. Después de eso salió Kellyanne Conway -consejera presidencial- diciendo que dicho comentario no era una mentira sino un hecho alternativo. Eso fue tan ridículo, y las personas empezaron a utilizar el término política posfactual -ignorar los hechos-. Ese fue el momento, tenía que hacer algo.

Hace un año lanzó este portal de noticias y ya cuenta con una versión en español. Quiere decir que el público lo ha recibido bien...

Mi ambición para Wikitribune es que sea global y esté en todos los idiomas posibles. La versión en inglés se ha desenvuelto muy bien. Nos consideramos un proyecto piloto. Creo que todavía tenemos un camino por recorrer en el mejoramiento del software para optimizar la interacción entre la plataforma y las personas que contribuyen con nosotros. Creo que necesitamos seguir tomando notas respecto a lo que la comunidad considera como temas de interés.

Varios de los proyectos en los que ha participado se centran en combatir la desinformación...

El mundo es un lugar muy peligroso cuando las personas no se entienden entre sí, por eso en fundamental que nos concentremos en educar y en fomentar un diálogo reflexivo. Creo que debemos buscar información, ya sea en portales como Wikipedia, con una mente activa. Tenemos que hallar nuevas preguntas, tenemos que aprender más.

