Los disfraces, engaños y travesuras están relacionados a la celebración del Día de Brujas o Halloween y es muy común que encuentrn a las personas desprevenidas y les den un gran susto. Pero estas situaciones desagradables también ocurren en línea, ¿su causa? Los diferentes trucos empleados por los ciberdelincuentes para engañar a sus víctimas y así robarles información sensible o sus cuentas bancarias.

Para evitar grandes sustos en línea y prevenir que tus dispositivos sean amenazados por malware o un virus, a continuación te mostramos una lista con las cinco tentaciones de internet más comunes recopilada por Kaspersky.

1.- Acceder a Wi-Fi públicos: Es muy tentador acceder a una red pública sobre todo cuando uno se encuentra en aprietos. Sin embargo, al no contar con soluciones de seguridad adecuadas que protegan a nuestros dispositivos protegidos, podríamos ser víctimas de vulnerabilidades. La mayor amenaza para la seguridad de las redes wifi gratuitas es la capacidad que tiene el hacker de desviar tu información del punto de conexión, por lo tanto, terminas enviando tu información al hacker.

“Cuando logra su objetivo, el hacker tiene acceso a todos los datos que envías a través de Internet: correos electrónicos importantes, la información de tus tarjetas de crédito e incluso las credenciales que te dan acceso a la red de tu empresa. Con esta información, el hacker puede acceder a los sistemas, como si fuera tú, cuando quiera. Los hackers también pueden utilizar una conexión wifi no segura para distribuir malware. Si tienes activado el uso compartido de archivos a través de una red, el hacker puede plantar fácilmente software infectado en tu computador e incluso algunos piratean la red y provocar que aparezca una ventana emergente que al ser clickeada instala el malware”, explica Fabio Assolini, analista senior de seguridad en Kaspersky.

2.- Descargar apps gratuitas: Para muchos usuarios es tentador descargar aplicaciones gratuitas, sobre todo cuando están de moda y son muy populares, pero al desconocer los riesgos que hay detrás, estas apps podrían amenazar gravemente a los dispositivos que no cuenten con soluciones de seguridad. De acuerdo al estudio de la campaña Resaca Digital, realizado por Kaspersky junto a la consultora CORPA, el 32% de los cibernautas peruanos no lee las condiciones al descargar una app por considerarlas extensas, aburridas y un 13% dice no entenderlas, lo cual los convierte en blancos fáciles para un gran susto. Mediante un malware, las aplicaciones gratuitas cuyas condiciones aceptaste, pueden acceder a tus datos personales para usos maliciosos.

3.- Acceder a anuncios en redes sociales: En las redes, sobre todo en Facebook e Instagram, hay muchas ofertas tentadoras de productos que responden a nuestros gustos o necesidades y que se vuelven “dulces” muy atractivos. Sin embargo, muchos de estos anuncios nos llevan a cuentas que nos piden agregar nuestra tarjeta de crédito para efectuar las compras y es allí cuando el “caramelo” se transforma en un horrible truco que nos engaña para clonar nuestras cuentas bancarias y provocar un caos en nuestra vida digital.

4.- Utilizar la misma contraseña: Sobre todo en redes sociales, cuando utilizamos la misma contraseña de acceso, existe el riesgo de que si un hacker logra descifrar una de nuestras contraseñas puede acceder a todas nuestras cuentas y volver nuestra vida digital una verdadera pesadilla. El riesgo es mayor cuando el hacker ni siquiera instala un malware en nuestros dipositivos para dar con nuestra contraseña, sino que logra dar con ella debido a que has elegido una muy simple (como la fecha de tu cumpleaños) o porque la compartimos con cercanos y muchas veces son los hackers quienens se “disfrazan” como nuestros amigos y nos engañan en línea para obtenerlas. De hecho, según el estudio de Kaspersky, el 67% de los peruanos comparte su contraseña de acceso a sus dispositivos.

5.- Descargar contenido pirata: Aunque sea muy simple y conveniente para el bolsillo, descargar juegos piratas por internet puede convertir nuestra vida digital en “el juego del miedo”. Si bien los desarrolladores de videojuegos no son tontos y están armados con muchos métodos para luchar contra la piratería, los hacker logran engañar a los usuarios y tentarlos a probar “estas golosinas”. Las consecuencias de descargar estos juegos y cualquier producto pirata, como las películas o series, es que nuestro computador se infecte de tal manera que perdamos todos nuestros datos y archivos o hasta que los hackers cobren recompensas por ellos (el denominado ramsonware).

