Claves para entender qué es un sistema operativo y para qué sirve

Cada cierto tiempo, las compañías tecnológicas más importantes del mundo actualizan los sistemas operativos de sus móviles y computadoras. Este proceso ocurre muchas veces sin que nos detengamos a pensar en ello.

Por ello, presentamos estas claves para entender mejor qué es un sistema operativo, para qué sirve y por qué es tan importante en la actualidad.

1. Un director de orquesta



Un sistema operativo (SO u OS, en inglés) es un programa 'madre' instalado en un dispositivo electrónico que se ejecuta cada vez que lo encendemos. Se encarga de gestionar todos los recursos del hardware (partes físicas como pantalla, teclado, disco duro, etc.) y del software (programas como navegadores, reproductores, editores de video, etc.) que componen el aparato, según explica Cisco Systems.

Su principal función es llevar a cabo con éxito todas las órdenes que el usuario envía a la computadora o móvil, algo así como un director de orquesta. En la actualidad, todos los dispositivos electrónicos poseen un sistema operativo, sean computadoras, smartphones, tablets y dispositivos conectados.

Todos los dispositivos electrónicos actuales poseen un sistema operativo. (Foto: Pixabay)

2. ¿Qué partes tiene un sistema operativo?



Los sistemas operativos tienen diversas partes dependiendo del tipo de dispositivo que manejan y del fabricante, pero la mayoría de ellos posee tres principales componentes:

Los SO gestionan las tareas en los diversos dispositivos. (Foto: Pixabay)

El primero es el Kernel o núcleo, que se puede considerar como el "corazón" del SO, pues es el primero que inicia cuando se enciende el dispositivo y se encarga de las tareas más básicas y 'pesadas' como leer y escribir datos de la memoria y procesar órdenes de ejecución provenientes del monitor, teclado, el mouse, etc.

El segundo componente es la interfaz de usuario, que permite a la persona interactuar con el dispositivo a través de ventanas, íconos de escritorio y configuración del sistema. La tercera parte está formada por las interfaces de programación de aplicaciones, que permite al SO leer los programas a ejecutarse.

3. ¿Qué tipos de sistema operativo hay?



Los sistemas operativos se dividen en dos grandes grupos: SO para computadoras (Windows, Mac OS) y SO móviles (Android, iOS, Windows Phone).

Pero los SO también se pueden dividir en aquellos que son usados en tiempo real, como los que manejas las máquinas industriales; los de usuario único multitarea, presentes en computadoras comunes y celulares inteligentes; y aquellos que son multiusuario, empleados en redes de compañías.

4. ¿Por qué se actualizan?



Cada cierto tiempo, tu computadora o smartphone pide que actualices tu SO. Esto sucede porque los programadores hacen mejoras continuas al sistema operativo, como incrementar la rapidez del tiempo de respuesta de los programas, incluir mejores gráficas o, incluso, mejorar la seguridad ante eventuales ataques cibernéticos. Es por ello que es importante hacerlo cada vez que esté disponible una actualización.



