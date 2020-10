Conforme a los criterios de Saber más

En mayo pasado, Huawei presentó su tableta MatePad, un equipo con el que buscan afianzarse en el terreno de la gama media/alta con unas interesantes características: diseño elegante, cuatro bocinas de audio a laterales y un pantalla de 10,4 pulgadas. Sin embargo, como pasa con cualquier equipo de la compañía china lanzado este 2020, carece de los servicios de Google. ¿Será este punto suficiente como para hacernos retroceder a la hora de la compra? Descúbrelo a continuación.

Antes de empezar, aquí te dejamos las especificaciones técnicas de la Huawei MatePad 10,4:

Huawei MatePad 10,4 Pantalla 10,4 pulgadas IPS con resolución 2.000 x 1.200 píxeles Cámara posterior 8 MP Cámara frontal 8 MP ultra ancho Dimensiones 245,2 mm de ancho x 154,96 mm x 7,35 mm Peso 450 g Procesador HUAWEI Kirin 810 Sistema operativo EMUI 10.1 (basado en Android 10.0) Memoria RAM 4 GB Memoria interna 64 GB con soporte de tarjetas MicroSD de hasta 512 GB Batería 7,250 mAh Extras Cuatro altavoces Harman Kardon, cable adaptador tipo C a 3,5 mm, cargador 5 V

Diseño premium

Son tres los detalles que más resaltan cuando vemos por primera vez la MatePad de Huawei: su diseño sobrio, delgadez y construcción. A pesar de no pertenecer a la gama premium, ya que para eso tenemos a su hermana mayor la MatePad Pro, este equipo tiene personalidad y se defiende.

Huawei MatePad. (Difusión)

Vayamos por partes, el modelo que pudimos revisar cuenta con un color mate que se ubica entre gris oscuro y azul, el cual es denominado por Huawei como Midnight Grey. El acabado mate y la construcción en aluminio le dan estilo.

Además, la tableta tiene unas dimensiones de 245,2 mm de largo, 154,96 mm de alto y un grosor de tan solo 7,35 mm, siendo este último punto uno de los más destacable. Sobre el peso, Huawei indica que son 450 gramos incluyendo a la batería.

En mano la MatePad se siente ligera y portátil. Sugerimos comprarle un protector antes de empezar a usarla, para evitar cualquier daño si llega a caerse.

La MatePad tiene 7,5 mm de grosor. (Foto: Julio Melgarejo)

Pantalla de 10,4 pulgadas, ¿ideal para contenido multimedia?

Uno de los usos que más le di a la MatePad de Huawei fue: consumir contenido audiovisual, redes sociales y videojuegos (no todos los títulos están en la AppGallery, como Among Us o Call of Duty Mobile).

Como vimos en el tablero de especificaciones, la MatePad tiene 10,4 pulgadas de pantalla, tamaño ideal para ver videos, revisar Facebook o jugar. A su vez, hay marcos reducidos que, aunque no llegan a los tamaños que vemos en los celulares hoy en día, no se ven mal.

Huawei MatePad. (Difusión)

Por otro lado, un punto estrechamente relacionado al disfrute de contenido multimedia es el apartado sonoro. Este ha sido una sorpresa positiva: suena bien y tener cuatro bocinas con el sello de Harman Kardon ayuda a la inmersión.

Cámara para videollamadas

Es sabido que las tabletas no son creadas exactamente para fotografía o video, pero también es importante tener buenas cámaras para las videollamadas, que en este 2020 se han popularizado.

Aquí destacamos, antes que la cámara posterior, la cámara selfie, puesto que es ultra ancha y ni bien la usemos tendremos un margen amplio para las reuniones en Zoom, por ejemplo.

Fotografía con la cámara selfie de la MatePad. (Foto: Julio Melgarejo)

Cabe señalar que ambas cámaras son de 8 megapíxeles y cuentan con efectos, un modo de belleza, foto con movimiento, HDR, panorámica y su modo profesional.

La cámara posterior cumple y, dependiendo de la iluminación, da resultados positivos, siempre y cuando tengamos en cuenta que es una tableta y no una cámara profesional.

Fotografía con la cámara posterior de la Huawei MatePad. (Foto: Julio Melgarejo)

Rendimiento

La MatePad utiliza el procesador Huawei Kirin 810 que nos ofrece un rendimiento aceptable en aplicaciones básicas, como navegador, galería, Youtube (acceso rápido), Facebook, entre otras.

A su vez, tenemos una memoria RAM de 4 GB y un almacenamiento interno de 64 GB, cifras que se antojan justas y que en un futuro deberían aumentar, dado que cada vez las apps ocupan más espacio.

Con la Huawei MatePad podemos abrir dos aplicaciones en simultáneo. (Foto: Julio Melgarejo)

Afortunadamente, la MatedPad tiene almacenamiento expandible hasta 512 GB.

Sumado a esto, tenemos una batería de 7.150 mAh que nos permitirá superar sin problemas el día de uso. Pero, un detalle no menor es el tiempo de carga: de 0 a 100% en más de tres horas. Así que este es un punto que esperamos que el otro año se mejore.

Huawei MatePad 10,4. (Foto: Julio Melgarejo)

Una tableta con nuevas aplicaciones

La MatePad viene con AppGallery, la propia tienda virtual de aplicaciones de Huawei. Para quien no lo sepa, la firma china carece de los servicios de Google, lo que equivale a no contar con las aplicaciones preinstaladas de dicha compañía, tales como Youtube, Gmail, Google Maps y la gran mayoría de apps que están presentes en la Play Store (Facebook, Netflix, Amazon Prime o WhatsApp).

Para suplir la baja de los servicios de Google tenemos las APK. ¿Qué es esto? En términos sencillos: un instalador independiente. Gracias a ellos podremos tener las apps que deseemos en los equipos Huawei.

La MatePad de Huawei tiene una pantalla de 10,4 pulgadas. (Foto: Julio Melgarejo)

¿Y cómo consigo los APK? Afortunadamente, tan solo será necesario ingresar a la AppGallery y buscar una aplicación que nos brinde las apps más populares. Para este review utilizamos AppSeeker (y APKPure), con las que pudimos descargar Facebook, Office, Zoom, Google Maps, Instagram o Netflix.

Cabe resaltar que las APK no se actualizan de manera automática, por lo que deberemos descargarlas de nuevo cada cierto tiempo. Asimismo, en algunos casos tan solo podremos ingresar a la versión web de la aplicación, como es el caso de Gmail y Youtube.

Si eres un usuario que conoce de tecnología no tendrás problemas a la hora de instalar APK’s, pero si es que vas a regalar esta tableta a un familiar, primero deberías descargar las apps para evitar confusiones.

Estas son algunas de las aplicaciones que tiene disponible AppSeeker. (Foto: Julio Melgarejo)

Conclusiones

Si bien es cierto que no contar de arranque con las aplicaciones de Google es un detalle importante y a que muchos puede desanimarlos, es algo que se puede solucionar.

Sin embargo, también hay que reconocer que no todos saben cómo instalarlas -aunque sea sencillo- y esto terminaría de complicarle el día a alguien que solo quiere sentarse y ver Netflix.

Fuera de ello, esta tableta es bonita, elegante y ligera, además de tener un buen rendimiento. La cámara selfie y el audio Harman Kardon son puntos que engloban un buen equipo para el hogar.

DATO:

La Huawei MatePad se vende en tiendas especializadas locales a S/. 1.099 soles

