IFA 2019| Qué de nuevo traerá la feria tecnológica de Berlín

Del 6 al 11 de setiembre se llevará a cabo en Berlín el IFA 2019, una de las ferias tecnológicas más importantes y de mayor trayectoria de Europa. El evento reúne a múltiples firmas del sector, entre ellas varias compañías de celulares, lo que la convierte en la segunda exposición más importante de tecnología móvil, después del MWC (Movile World Congress).

El IFA o Internationale Funkausstellung Berlin es una de las ferias del sector industrial y tecnológico más antiguas de Alemania. Inició en 1926, y desde 2005 se celebra todos los años en la capital del país. En esta, los expositores tienen la oportunidad de presentar sus productos y desarrollos más modernos al público. Muchas innovaciones mundiales han sido anunciadas por primera vez en sus estrados.

Qué novedades se verán en el IFA 2019

En esta edición, una de las presentaciones más fuertes estará a cargo de LG, que mostrará nuevos smartphones en su catálogo. El fabricante surcoreano enseñará un modelo que resaltará principalmente por su doble pantalla, algunos medios especializados apuntan a que se podría trata del V60 ThinQ.

Otro de los protagonistas en el IFA será Nokia, que presentará varios modelos de celulares de la gama media y baja, como los Nokia 5.2, 6,2, 7.2 y 8.2. Rumores apuntan a que la compañía finlandesa también podría revelar un nuevo equipo insignia de la serie PureView, que contaría con soporte para 5G.

Huawei, por su parte, ya ha confirmado que dará a conocer su más moderno procesador Kirin 990, que será el cerebro de los teléfonos Mate 30 y Mate 30 Pro. Además, se espera que la compañía haga algún anuncio sobre su esperado teléfono plegable, Mate X.



Hasta el momento, la compañía china no ha confirmado si el Mate 30 y su hermano se presentarán en el IFA, pero lo más probable es que no se muestren hasta unos días después del evento.



Cabe señalar, que el IFA no se limita solo al segmento de dispositivos móviles, también se muestran avances en computación, televisores y, sobre todo, dispositivos domésticos inteligentes. Por ejemplo, este año veremos más televisores verticales, gafas de realidad virtual, relojes inteligentes, entre otros.

