¿Por qué es importante cambiar el nombre de tu red wifi?

Tu red wifi no solo te permite tener internet, también es un canal de acceso a los diferentes dispositivos que se conectan a ella. Por eso, si no se encuentra bien protegida, puede ser una puerta de entrada para cibercriminales.

Cuando solicitaste el servicio de internet, tu operadora instaló un router en casa. Este aparato viene con un nombre de red por defecto, que delata que eres cliente de una compañía X (por ejemplo, Movistar 540). Además, cuenta con una contraseña generada por un algoritmo que usa cada compañía, por lo que no es segura.

[CLIC AQUÍ para visitar la portada de Tecnología y Ciencias]

[Conexión a Internet | Las diferencias entre un módem, un router y un punto de acceso]

[WiFi | ¿En qué lugar de la casa debo poner el router para mejorar la señal de Internet?]

El problema es que los ciberdelincuentes pueden descifrar cómo funcionan los algoritmos que crean estas contraseñas. Así, si nunca has cambiado tu nombre de red, ellos reconocerán a qué operadora perteneces y sabrán, en cuestión de minutos, qué tipo de contraseña utilizar para vulnerar tu conexión.

En cambio, si has personalizado el nombre de tu red y si la clave la has creado tú y no se rige por las fórmulas matemáticas de ningún algoritmo, a un atacante le será mucho más difícil atacarte.

Cambia el nombre de tu red wifi y contraseña

El primer paso para cambiar el nombre de tu red wifi es obtener el IP local del router. Para ello, si estás en Windows, abre el menú de inicio, escribe "cmd" y cuando se te sugiera la aplicación "Símbolo de sistema”, ejecútala. Una vez dentro, solo tendrás que digitar “ipconfig” y se te mostrarán tus diferentes direcciones IP. La que te interesa a ti es la puerta de enlace predeterminada.



Luego, pega esta dirección IP en la barra de direcciones de tu navegador para entrar a la configuración del router. Se te pedirá que ingreses el usuario y contraseña. Por lo general, estos datos vienen señalado en el mismo router, aunque también puedes encontrarlos escribiendo en Google el nombre completo del modelo de tu equipo.



Una vez dentro de la configuración del router deberás buscar la opción "Nombre de red (SSID)", en ella verás el actual nombre de tu red wifi y podrás cambiarlo.



Para cambiar la contraseña busca la opción WPA. A su lado aparecerá la clave que vigente; escribe una nueva y pulsa sobre el botón guardar para aplicar los cambios.



Debes tener en cuenta que cada modelo de router cuenta con una interfaz de configuración distinta, pero "Nombre de red (SSID)" y cifrado WPA son términos que todas ellas usan. Lo que puede variar es la ubicación en la que se encuentren.

Síguenos en Twitter...