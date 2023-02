Diez segundos pasaron desde el arranque de la PC hasta que el escritorio se mostró en la pantalla. El procesador Intel Core i5-13600K sorprendió por su velocidad desde el primer minuto, aunque el resto de los componentes ayudaban mucho en esta parte.

Componentes PC Procesador Intel Core i5-13600K

Cache LGA1700 Placa MSI MPG Z690 CARBON WIFI LGA1700

DDR5 /HDMI/LAN/DP Memoria RAM 2 Memoria DDR5 Kingston FURY Beast

4800MHz 32GB (2x16GB) Memoria interna Disco Solido Interno M.2 2TB Kingston Fury

Renegade PCIe Gen 4.0 NVMe SSD Tarjeta Gráfica ASUS ROG Strix NVIDIA GeForce

RTX 3080 Ti OC 12GB GDDR6X Refrigeración Cooler iCue H150i RGB PRO XT

Led White Refrigeracion Liquida Energía Fuente Nox Urano VX 750W 80 Plus Bronze Case / Gabinete Case NZXT H710i Mid-Tower Matte White Sistema operativo Microsoft Windows 10 Home 64 Bits Español

1PK OEM

Durante las descargas de los videojuegos, se podía trabajar, ver videos, ver streams en Twitch e, incluso, hasta jugar algunos títulos que estaban previamente instalados. Si bien el Intel Core i5-13600K es el procesador de entrada de la 13va generación, es tan potente como el más potente del Core i9 del Alder Lake.

Los procesadores Raptor Lake mantienen la misma arquitectura que sus predecesores, pero recibieron muchas mejoras. Además, tienen un punto que se nota mucho: los núcleos dedicados. El Intel Core i5-13600K cuenta con 14 núcleos (6P + 8E), dos menos que el Core i9-12900K, pero es igual de potente debido a este aspecto.

A diferencia de las otras generaciones, los núcleos ya no trabajan en todas las actividades que realiza la computadora. Es decir, cada uno puede dedicarse a una actividad sin la necesidad de que las tareas se realicen con todos los núcleos participando. Por ejemplo, durante una partida en un videojuego, un núcleo E (eficiencia) puede dedicarse a solo mantener la mejor performance de la música, mientras que uno o dos núcleos P (desempeño) se dedica a mantener una buena calidad de los gráficos.

Características Intel Core i5-13600K Frecuencia Max Turbo (GHz) Hasta 5.1 Frecuencia de tecnología Max Intel Turbo Boost 3.0 (GHz) No aplica Frecuencia núcleo-rendimiento Max Turbo (GHz) Hasta 5.1 Frecuencia núcleo-eficiente Max Turbo (GHz) Hasta 3.9 Frecuencia núcleo-rendimiento base (GHz) 3.5 Frecuencia núcleo-eficiente base (GHz) 2.6 Núcleos del procesador (P-núcleos + E-núcleos) 14 (6P + 8E) Tecnología Hyper-Threading Intel Sí Hilos totales del procesador 20 Intel Thread Director Sí Intel Smart Cache (L3) tamaño (MB) 24 MB Tamaño total del caché L2 (MB) 20 MB Velocidad máxima de la memoria (MT/s) DDR5-5600

DDR4-3200 Número de canales de memoria 2 Carriles CPU PCle 5.0 Hasta 16 Carriles CPU PCle 4.0 4 Gráficos mejorados Intel UHD impulsados por la Arquitectura Xe Intel UHD Graphics 770 Frecuencia dinámica de gráficos (MHz) 1550 Procesador P-núcleo / E-núcleo / Gráficos / Memoria Overclocking Sí Intel Quick Sync Video Sí Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) Sí Intel Advance Vector Extensions 2 (Intel AVX2) Sí Intel Gaussian y Neural Accelerator (Intel GNA) Sí

Esto se ve reflejado en la velocidad en la se realizan los procesos. Si bien el resto de componentes, como la RAM y la tarjeta gráfica ayudan a que se resuelva bien, la potencia del procesador es fundamental para que todo vaya tan rápido.

Mientras jugaba World of Warcraft: Dragonflight, se bajé la resolución de los gráficos en 10, el máximo disponible, a 1 para ver cuánto demoraba en cambiar lo que se mostraba en la pantalla. El resultado se vio en tan solo un par de segundos. Incluso, para volver a la resolución de los gráficos a 10, que debería ser el proceso más lento, la velocidad fue la misma. Lo que me generó la duda: ¿qué tan rápidos son los Core i7 e i9 de esta generación entonces?

El rendimiento del Intel Core i5-13600K en videojuegos

Actualmente, los gamers no solo necesitan poder disfrutar de una latencia baja, buenos gráficos y unos fps a 60. También se necesita comunicación y poder mostrar lo que estamos haciendo. Es decir, un chat de voz, como mínimo, y poder streamear nuestras partidas. Esto es especial para quienes trabajan en plataformas como Twitch, YouTube o Facebook.

Por ello, probé varios juegos con la máxima resolución de gráficos, mientras estaba activo el chat de Discord, compartía la pantalla del juego en la misma plataforma, descargaban otros títulos y tenía abierto Google Chrome con los sitios webs que utilizo para trabajar.

¿Qué tanto rinde el procesador Intel Core i5-13600K? Durante la partida de la mazmorra Ruby Life Pool del mismo juego, World of Warcraft: Dragonflight, mantuvo un tiempo de respuesta mínimo y una media de 60 fps. Además, la temperatura no pasaba de los 70°C, siendo mantenida con los ventiladores incorporados.

Incluso, cuando uno de los jugadores importantes del grupo, el tanque, dejó la partida, que el procesador rinda tan bien generó que mi personaje pueda evitar los ataques y así mantenerse con vida. El tanque es quien recibe el daño, que en este tipo de contenido suele ser alto. Es decir, si el Intel Core i5-13600K no fuese tan potente, siendo un procesador de gama media, probablemente esta partida habría sido mucho más complicada de lo que se ve.

Cuando se probó MultiVersus, un videojuego donde cada retraso visual podría significar una derrota, el Intel Core i5-13600K me ayudó muchísimo para ganar. De por sí era la primera vez que jugaba a este título, por lo que sí se sintió una ventaja el tener un tiempo de respuesta y de visión tan rápidos. Cuando volví a jugarlo con mi PC propia, la experiencia fue totalmente diferente, pues sentía todo más lento y hasta más difícil de jugar.

Los shooters nunca han sido mi fuerte. Sin embargo, la manera en que se podía jugar Overwatch 2 se sintió menos complicada de lo que recordaba. Incluso, hasta me hizo recordar cuando jugaba Counter Strike y Half Life con amigos hace más de una década atrás.

Esta fue la primera vez que toqué el título de Blizzard y quedé con ganas de seguir jugando. La velocidad con la que trabaja el Intel Core i5-13600K es lo que sorprende de esta generación, pues, una vez más, este es el procesador de gama media.

Que pueda hacer todo esto, mientras realiza muchas otras actividades en un segundo plano, es el multitasking (multitarea) que muchos buscamos en la actualidad: nadie quiere dejar la PC descargando el videojuego y tener que esperar a que termine para hacer otra tarea. Lo mismo ocurre cuando un editor renderiza, pues ya no debe dejar la computadora trabajando porque si inicia otra actividad, el dispositivo iría a pasos de tortuga. Esto es lo que soluciona los núcleos dedicados, pues ya no trabajan todos en una misma tarea, sino que estos se enfocan en cada una por separado.

Si bien los componentes de la PC ayudan mucho en su rendimiento y en la experiencia que tuve, también debemos tener en cuenta que estos ayudan a sacar el máximo provecho del procesador. Da igual si tenemos la mejor tarjeta gráfica e infinita memoria RAM: si el procesador no es potente, no va a rendir como queremos. Lo mismo ocurre en la situación contraria, pues si tenemos el mejor procesador, pero el resto de componentes no son tan potentes, no se podrá tener la mejor experiencia.

El precio del Intel Core i5-13600K es de US$319 a US$329. Este puede variar dependiendo del proveedor donde se compre, aunque lo usual es encontrarlo en el monto más barato.