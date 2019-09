Internet | Los riesgos de conectarse a una red wifi pública y cómo protegerse

Las redes wifi públicas como la de los aeropuertos, hoteles, cafés y demás establecimientos pueden sacarnos de apuros cuando agotamos el plan de datos de internet de nuestro celular. Sin embargo, aprovechar este servicio gratuito podría traernos más de una ingrata sorpresa.

Conectarnos a una red wifi pública significa exponer la información de nuestros dispositivos digitales a los ladrones cibernéticos, incluso si la señal a la que accedemos pide una contraseña de seguridad.

[CLIC AQUÍ para visitar la portada de Tecnología y Ciencias]

[¿Qué hacer para mejorar la señal WiFi de tu hogar?]

[Conexión a Internet | Las diferencias entre un módem, un router y un punto de acceso]

“Si tan solo nos detuviéramos unos minutos para pensar en qué tan seguras son las conexiones públicas, rápidamente encontraríamos varios motivos para dar una respuesta negativa a su acceso”, advierte Camilo Gutierrez, Jefe del Laboratorio de ESET Latinoamérica.

“Si al visitar un lugar público no dejamos nuestras pertenencias en cualquier sitio, porque conocemos los riesgos de hacerlo, ¿por qué lo haríamos con la información almacenada en nuestros dispositivos?”, añade.

Algunos de los riesgos a los que se está expuesto al utilizar redes wifi públicas, son:

•Ser víctima de un ataque “Man in the Middle”: Está relacionado con la presencia de un intermediario entre la víctima y el sitio que esta visita, pudiendo el cibercriminal acceder a los datos mientras viajan.



•Robo de datos personales, información confidencial o credenciales: Si la red wifi no es lo suficientemente segura, los datos (archivos personales o contraseñas) pueden quedar expuestos.



•Estar en riesgo al realizar una transacción en línea: Son muchos los usuarios que siguen realizando compras y transferencias online o ingresando a Homebanking conectados a una red wifi pública. Sin importar desde qué dispositivos sea la conexión, usar estas redes siempre representa un riesgo para realizar cualquier acción que involucre algún dato privado, porque no se tiene conocimiento si alguien está interceptando el tráfico.



•Falsos puntos de acceso se presentan como redes sin clave: Si bien nunca es recomendable conectarse a redes sin clave, de hacerlo es aconsejable consultar cuál es el nombre de la red de ese lugar para comprobar que efectivamente sea el que se observa en el dispositvo.

¿Cómo protegernos?

Desde ESET recomiendan que es primordial mantener siempre actualizado el sistema operativo y las aplicaciones del sistema. Asimismo, al conectarte a una red wifi pública es aconsejable usar internet para visitar sitios que no requieran credenciales ni información personal, como portales o diarios.

Otro punto a tomar en cuenta es ingresar a sitios web que utilicen protocolo HTTPS, el cual garantiza que la información transmitida entre el dispositivo del usuario y el sitio web sea cifrada en la transmisión.

Además, para evitar que la conexión sea automática e impedir posibles riesgos, se recomienda configurar los dispositivos para que nos pregunten antes de conectarse a la red de algún sitio. Así, podremos decidir si conectarnos, o no.

Por último, nunca está de más tener una capa extra de seguridad como la que aporta el doble factor de autenticación. La mayoría de los servicios cuentan con la posibilidad de configurar el acceso al sitio de manera que después de la contraseña se deba ingresar un código adicional, que será enviado al teléfono a través de un SMS, un correo, una app o una llamada, para corroborar que sea el titular de la cuenta quien está accediendo.

Síguenos en Twitter...