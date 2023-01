Hace muchos años, las máquinas suplieron el trabajo de millones de personas sobre todo del sector manufactura. La automatización quedó en muchos casos a cargo de robots. Por su puesto, los trabajos de oficina, no se vieron afectados. Desde entonces, las cosas han cambiado mucho, ahora el avance de la inteligencia artificial (IA) está poniendo en jaque empleos que antes eran considerados intocables.

David Autor, experto en empleo y cambio tecnológico del MIT, alerta sobre sobre el peligro que implica la IA generativa para los puestos de trabajo mejor remunerados y que requieren instrucción universitaria.

Herramientas como ChatGTP, el robot conversacional de Open IA, lo demuestran. Este chatbot es capaz de crear contenido original como poesía, códigos de programación, trabajos académicos y artículos periodísticos.

“Antes, el progreso era lineal y predecible”, explica David Autor al medio estadounidense The Atlantic. “Seguía el procedimiento; no aprendía ni improvisaba”. Ahora, indica el especialista, la IA de vanguardia está haciendo que los trabajos que otrora no eran automatizables sean susceptibles de mecanización.

“La IA puede hacer el trabajo que actualmente realizan asistentes jurídicos, redactores publicitarios, productores de contenidos digitales, asistentes ejecutivos, programadores informáticos de nivel básico y, sí, algunos periodistas”, señala Autor.

No todas son malas noticias

No obstante, el panorama no es totalmente negativo. De acuerdo al experto, en muchos casos los algoritmos conversacionales serán un complemento al conocimiento humano.

Esto debido a que aunque ChatGPT puede crear un buen párrafo sobre un artículo periodístico, no puede entrevistar a expertos ni tiene la capacidad de corregirse a sí mismo.

“Crea contenidos a partir de lo que ya existe, sin autoridad, sin comprensión, sin capacidad para corregirse a sí misma”, destaca el especialista.

Entonces, este tipo de herramientas colaborarán para que los profesionales puedan especializarse, realizando ellas los trabajos más rápidos y sencillos, y dejándoles a quellos las tareas de investigación y análisis.

El profesor del MIT dijo que el mayor riesgo para los trabajadores es que la tecnología de inteligencia artificial cambie repentinamente la forma en que los empleadores quieren trabajar. Podrían desaparecer de forma abrupta teleoperadores o trabajadores de marketing.