La NASA comenzó a trabajar en el despliegue de TROPICS, su constelación de satélites cazadores “cazahuracanes”. Los satélites TROPICS (Time-Resolved Observations of Precipitation structure and storm Intensity with a Constellation of Smallsats), tienen como objetivo monitorizar huracanes y otros ciclones tropicales de cerca.

El cohete Electron, de la empresa Rocket Lab, partió el lunes desde Nueva Zelanda con una carga de dos satélites de la NASA, los cuales luego de dos horas se convirtieron en los primeros de la misión.

Los satélites estuvieron en condiciones de empezar su misión al estar ubicados en una órbita a unos 550 km de altura. Los equipos recopilarán información sobre precipitaciones, humedad y temperatura. De esta forma, serán capaces de estimar mejor el momento en el que estos fenómenos toquen tierra y así prevenir consecuencias.

De acuerdo con los responsables de la misión, esta no solo ayudará a mejorar la previsión meteorológica, sino también para afinar mejor los modelos climáticos.

Si bien el plan original de la NASA consistía en crear una constelación de 6 satélites para cubrir los huracanes con una periodicidad de 50 minutos, la pérdida de los dos primeros ha obligado a que los 4 restantes hagan pasadas cada 75 minutos.

Will McCarty, experto de la agencia, señaló que “si sólo logramos uno de los dos [lanzamientos] y aún tenemos dos satélites, seguirá habiendo mucho que aprender a través de [sus] datos”.

Si todo va según lo planeado, los dos satélites restantes estarán en órbita dentro de dos semanas. Cabe destacar que la NASA cuenta con una ventana de lanzamiento de 60 días, es decir, si pasa ese tiempo los pares de satélites no podrían sincronizarse de la forma adecuada.