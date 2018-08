¿Las máquinas podrán cambiar nuestra forma de ver el mundo?

Mediante 20 obras interactivas basadas en la inteligencia artificial, robots, ecolocalización, artistas y científicos han combinado arte, ciencia y tecnología en la exposición “Mirar, nuevas formas de percibir nuestro mundo” impulsado por la Fundación Telefónica y Science Gallery del Trinity College de Dublin para demostrar las diversas formas en que la visión, el cerebro y las máquinas abordan la compleja experiencia sensorial de ver y percibir.

La exhibición multidisciplinaria pertenece a la prestigiosa Science Gallery del Trinity College de Dublin. La directora de este espacio artístico Lynn Scarff, la cirujana oculoplástica, Kate Coleman, el profesor de Informática, Gerard Lacey y la maestra en neuroestética, Semir Zeki, son los responsables de la muestra.

Artistas y obras innovadoras

El francés Patrick Tresset es uno de los participantes, y concibió la instalación “3RNP”, obra que invita al público a ser modelos de tres brazos robóticos llamados Paul, que los dibujarán cómo realmente los perciben.

Retratos hechos por los brazos robóticos. (Foto: difusión)

También estará la artista Karina Smigla-Bobinski, quien exhibe “Simulacra” una obra que ofrece una experiencia opto –física al visitante. A primera vista observará cuatro paneles LCD montados como un cuadrilátero que reflejan solo luz blanca intensa. Pero al usar lupas polarizados, apreciará el contenido real, exhibiendo el vínculo entre tecnología y percepción.

Mujer hecha por los robots. (Foto: difusión)

No necesitas los ojos

La exhibición también enseña en tres obras cómo reconocer nuestro entorno sin mirar. La pieza The vOICe: Seeing with Sound (La Voz: Ver con Sonido) demuestra, mediante un dispositivo de sustitución sensorial, que el cerebro nos permite ver con sonidos, gracias a la neuroplasticidad.

A su vez, “Synesthesia: Colored Music (Sinestesia: Música a Color)” logra que se viva la condición de escuchar los colores y ver la música, mediante el uso de tecnologías.

Otra obra es “Sight Without Light (Visión sin Luz)” donde las personas experimentarán con la ecolocalización, que es la capacidad de los murciélagos o delfines para ubicar sus presas en la oscuridad. Su autor es el estadounidense Daniel Kish, quien quedó ciego desde muy pequeño, pero que perfeccionó la ecolocalización con los chasquidos de su lengua.

Experiencias visuales

Una de las instalaciones es “Lucida III”, que utiliza tecnología de seguimiento ocular para demostrar cómo nuestra mirada cambia lo que vemos e incluso escuchamos. Similar herramienta utiliza la obra “Peeping Hole (Mirilla)”. Cuando una persona mira por un pequeño agujero le puede rastrear la mirada y revelar lo que observa al público sin que se percate.

También está “The Unresolved Image (La Imagen sin Resolver)” que presenta una pieza fractal que cambia según la distancia del espectador, y “Magical Colour Space (Espacio de Color Mágico)”, en el cual las paredes de una habitación tienen rayas de colores que parecen palpitar y moverse cuando se emite una luz que cambia lentamente sus proporciones de rojo, azul y verde.

“Unseen Portraits (Retratos Ocultos)” deforma los rostros de los visitantes con la finalidad que analicen cómo funciona el reconocimiento facial basado en algoritmos, hasta que no se reconozcan y sean invisibles para la visión artificial. Mientras, “20/X” muestra cómo ver el mundo desde la perspectiva de una computadora, usando algoritmos para identificar cosas.

Fundación Telefónica ha logrado traer al Perú esta exposición que estará en su local de la Av. Arequipa 1155, Santa Beatriz, Lima hasta el 4 de noviembre.