¿Cuál es la mejor manera de limpiar la pantalla de tu computadora o del televisor?

El otro día vi a mi viejo amigo, el Flaco Shalkis, limpiar la pantalla de su notebook con un producto comprado especialmente para ello y se me ocurrió que es posible dividir a la gente por la forma en la que limpia la pantalla de sus computadora. Así que como me gusta escribir, vamos a hacer algunas suposiciones y luego pasaremos a los cuatro grupos.

Supongamos que tenemos a todos los que nos tocaron alguna vez una de nuestras pantallas, terminaron con dentadura postiza: lo bueno es que escarmentaron, lo malo es que la pantalla seguirá estando sucia, y por lo tanto vamos a tener que limpiarla. Ojo, esto no significa que la única manera de que una pantalla se ensucie sea esta, a veces las pantallas se ensucian debido al uso mismo (más las que son táctiles, víctimas de dedos engrasados) y al estar en contacto con factores comunes a cualquier lugar cerrado, como la humedad y el polvillo (o incluso algunos escupen un poquito cuando se ríen mirando algún video gracioso, tosen, dejan muy cerca alguna gaseosa, etcétera).



¿Ahora, qué hacemos para limpiar los dedos marcados, y esa grasa que no se quita? Es posible diferenciar 3 técnicas de limpieza, dependiendo de gustos y necesidades:



► El método del profesional



En general, con agua sola también alcanza (agua destilada es lo óptimo); lo que más ensucia a las pantallas es el polvo y la grasa de los dedos, y esto se quita con agua sin problemas. Hay gente que hace una mezcla casera de agua y vinagre blanca en partes iguales; no hay que usar alcohol puro y la mayoría de los limpiavidrios convencionales, porque pueden tener algún componente que ataque la cobertura del monitor (una película oleofóbica o algún otro elemento que puso el fabricante para proteger la pantalla en un celular, por ejemplo).



Es de profesional utilizar las espumas limpiadoras. En mi caso tengo varias Brillvex para limpieza de LCD y las recomiendo, aparte de ser baratas duran mucho (también hay otras marcas). La espuma se aplica fácil, pero lo ideal es hacerlo sobre una gamuza o paño de microfibra primero, y no sobre el cristal (o plástico) del monitor, para evitar que una gota se meta entre la pantalla y el plástico protector.



Lo que hay que evitar es la presión excesiva sobre el vidrio o plástico; es mejor hacerlo con movimientos amplios y largos antes que ensañarse con un punto en particular (salvo que tenga mugre muy resistente).



► El método del troglodita

El troglodita cuidadoso usa detergente (el de cocina) bien diluido en agua, un par de servilletas de papel (o papel higiénico, siempre que sea suave y de los absorbentes) y repasa la pantalla con la servilleta húmeda con el agregado del detergente, intentando hacer previamente espumita sobre la misma servilleta con el dedo.



Si no queda otra, se puede usar en tres pasadas. La primera con la servilleta muy espumosa (es decir, con poco líquido) hasta dejar la pantalla húmeda en toda su superficie, la segunda servilleta pasarla solamente húmeda para quitar el detergente y la tercera solamente con la servilleta seca para quitar todo, este método funciona bien.



► El método del haragán



En casos de extrema urgencia y de nula disponibilidad de limpiador, el troglodita se vuelve haragán y utiliza su saliva (así es, lo siento), que gracias a su función digestiva natural es un antigrasa bastante decente. En conjunto con el puño de la camisa pueden llegar a hacer una limpieza medianamente aceptable. Hay que tener cuidado que la misma ropa no termine siendo la que deje un rayón la pantalla. Y no hay que olvidar que al esparcir saliva por la pantalla el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad.



► El no método

Es el método que usan varios, quizás los más extremistas. Básicamente es no limpiar la pantalla hasta que está lo suficientemente sucia. Desde ahí para adelante no se ensucia más porque literalmente no le entra más suciedad. Esto no es un chiste, veo usuarios utilizando este método por años.



Así que solo me queda consultarles: ¿ustedes, qué método usan?



