Mercedes Benz se une a la competencia de scooters eléctricos con este modelo

Impulsados por compañías tecnológicas ambiciosas, los scooters eléctricos han tenido un auge de popularidad en los últimos años. Ahora, incluso grandes firmas de la industria automotriz están posando su mirada en este sector. Tal es el caso del gigante Mercedes Benz.

La firma alemana acaba de anunciar en el Salón del Automóvil de Frankfurt que lanzará al mercado uno de estos vehículos de dos ruedas, que ha sido bautizado como E-Scooter, aunque ha dado muy pocos detalles sobre las características del nuevo diseño.

"El nuevo E-Scooter de la familia de marcas Mercedes-Benz EQ fue desarrollado en cooperación con el especialista en scooters Micro, y es el compañero perfecto para aquellos que desean soluciones de movilidad flexibles. Con una marca compartida con Micro, la estrella de Mercedes y el logotipo de EQ aparecen en el manillar como marca registrada de Electric Intelligence", ha manifestado la compañía.



Parece que Mercedes los venderá en Alemania en 2020, pero no está claro si tratará de entrar a otros mercados o cuánto cobrará. Según The Verge, un portavoz de la compañía confirmó que el fabricante de automóviles tiene como objetivo vender los scooters directamente a los consumidores, pero no dio más detalles.



Esta movilidad eléctrica ha inundado las calles de las ciudades en todo el mundo por ser una alternativa de transporte más barata y menos contaminante.



Con esta apuesta, la compañía alemana se pone a la par de otras grandes marcas de automóviles que ya tiene presencia en el sector como Audi, Volkswagen y BMW.

