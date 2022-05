MG, la firma automotriz próxima a cumplir 100 años, presentará esta noche, a las 7:00 p.m., su nueva camioneta en el Perú. Se trata de la MG ZX Plus, que en su versión Trophy llega equipada con un motor de 1,3L Turbo.

El evento será transmitido en vivo a través de las cuentas de Facebook y YouTube de El Comercio. También se podrá ver desde esta nota.

La MG ZX Plus está disponible en cinco versiones y su precio va desde los US$ 19.490 y US$ 25.490.

DATO

MG nació en 1924 en Inglaterra y adoptó su nombre de las iniciales de Morris Garages, el taller de autos que dirigía su fundador, Cecil Kimber. A lo largo de los años, pasó por varias manos desde Rover Motors hasta BMW. Tras ser adquirido en 2008 por el consorcio SAIC, se mudó a China pero aún mantiene su centro de diseño e ingeniería en el Reino Unido.