Las versiones antiguas de Windows 10 ya se actualizan automáticamente

Microsoft empezó a actualizar automáticamente el sistema operativo de todos sus usuarios que tengan una versión vieja de Windows 10 y se esté acercando al final de su ciclo de soporte, según informó la compañía en un comunicado.

La acción es parte de las nuevas medidas que está tomando la empresa para "ayudar a garantizar el tiempo adecuado para un proceso de actualización sin problemas". Las actualizaciones iniciaron oficialmente el 16 de julio.

A la fecha, únicamente tres versiones de Windows 10 cuentan con soporte oficial: May 2019 Update (versión 1903), October 2018 Update (versión 1809) y April 2018 Update (versión 1803). A diferencia de las versiones anteriores a Windows 10, esta funciona como un servicio, y cada nueva versión que es lanzada disfruta de soporte durante solo 18 meses.

Y si bien el fin de ciclo de soporte de April 2018 Update será el próximo 12 de noviembre de 2019, Microsoft iniciará desde ya el proceso de actualización automático, lo que quiere decir que, si aún no se ha hecho, el sistema se actualizará a la versión May 2019 se quiera o no. La única excepción a esto sería que se bloqueé la actualización del equipo por algún problema de compatibilidad.

Para conocer qué versión de Windows 10 tenemos actualmente solo hay que abrir la 'Configuración' (botón de Windows + I), seleccionar 'Sistemas' y hacer clic en la opción 'Acerca de' (ubicada en la barra lateral).

Hecho esto, habrá que bajar hasta la parte de 'Especificaciones de Windows' y verificar el número que aparece junto a 'Versión'.

Si dice 1903 o 1809, se trata de una versión con soporte y se puede seguir posponiendo la actualización; por el contrario, si dice 1803 o cualquier versión anterior, lo mejor es respaldar los datos y actualizar el sistema los más pronto posible, o simplemente esperar a que Windows Update inicie el proceso automáticamente en cualquier momento.

