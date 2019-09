Por qué Microsoft quiere que Estados Unidos levante el veto a Huawei

El presidente de Microsoft, Brad Smith, pidió que Estados Unidos retire la prohibición de suministrarle el software de Windows a Huawei para sus computadoras.

El veto sobre Huawei, que impide que las empresas estadounidenses le suministren sus avances tecnológicos, fue impuesto por el gobierno de Donald Trump el pasado mayo ante acusaciones de que la firma china supone una amenaza para la seguridad de EE.UU.

El presidente de Microsoft, Brad Smith, le dijo a la BBC que el uso de los productos de Microsoft por parte de Huawei no supone ningún riesgo de seguridad. (Foto: Getty)

Smith dijo que no cree que la seguridad de EE.UU. se pueda ver amenazada por dejar que los clientes de Huawei usen el sistema operativo de Microsoft o las aplicaciones del paquete Office.

"Los gobiernos de todo el mundo abordan sus necesidades de seguridad nacional", le dijo Smith a la BBC.

"Pero al mismo tiempo creemos que sería un error intentar levantar una cortina digital de acero en el océano Pacífico. Creo que eso sería un lastre para Estados Unidos, un lastre para las democracias del mundo".

"Somos una de las empresas que le han solicitado al Departamento de Comercio de EE.UU. el permiso para poder seguir ofreciendo nuestro sistema operativo a Huawei para dispositivos como computadoras portátiles".

"Puede que haya algunos temas que requieran ciertas estrategias en torno al 5G, pero uno debe preguntarse si esa es la estrategia correcta para todo el equipamiento que una empresa en particular puede producir".



Huawei lanzó su computadora MateBook X Pro con el sistema Windows en febrero, meses antes del anuncio del veto sobre la empresa china. (Foto: Getty)

Licencias de exención

El secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, dijo el pasado julio que su departamento emitiría licencias para declarar exentas del veto a las ventas de tecnología a Huawei a ciertas empresas siempre que no haya "una amenaza a la seguridad nacional de EE.UU.".



Sin embargo, el Departamento de Comercio no ha emitido ninguna de estas licencias pese a haber recibido más de 100 solicitudes.



Como resultado, Huawei lanzó su último dispositivo estrella sin algunas de las principales aplicaciones de Google, como YouTube, Mapas y la Play Store.



La compañía con sede en Shenzhen, al sur de China, niega que suponga un riesgo de ciberseguridad.



"Los dispositivos y redes de Huawei no son una amenaza para Estados Unidos o para cualquier otro país", se lee en su página web.

Estados Unidos y China están inmersos en plena guerra comercial. (Foto: Getty)

"Respetamos totalmente todas las leyes y regulaciones locales de cada país en el que operamos".



"Equilibrio correcto"

Smith es el ejecutivo más duradero de Microsoft y actúa también como su director legal.



Sus comentarios fueron parte de una entrevista más larga concedida a la BBC para promocionar un libro sobre los puntos de vista de Microsoft respecto a la regulación y otros asuntos.



Smith reconoció que el Departamento de Comercio necesita "tiempo para considerar" a qué compañías otorgarles licencias.



Pero añadió: "No creemos que la seguridad de ningún país se vea socavada por el hecho de que la gente sea capaz de usar nuestro servicio de búsqueda o de utilizar nuestras aplicaciones de productividad, Outlook o Word.



"Creemos que, de hecho, eso expande las oportunidades de las personas".



El fundador de Huawei, Ren Zhengfei, dice que su empresa está en una "crisis de vida o muerte" y se ha especulado que el gobierno chino podría responder estableciendo restricciones a las empresas tecnológicas de EE.UU.



Huawei no puede preinstalar apps como YouTube y WhatsApp en el Mate 30 ni puede ofrecer la Play Store. (Foto: Getty)

Smith apuntó que Apple y otras empresas están más expuestas a una amenaza de este tipo, pero agregó que también está preocupado por el impacto que esto pueda tener en los acuerdos de investigación.



"No tenemos un negocio tan grande en China como otras tecnológicas, solo el 1,8% de los ingresos de Microsoft se genera en China", precisó.



"Al mismo tiempo, estamos preocupados por el impacto".



"Nos preocuparía no poder reunir más a investigadores en la Universidad de Cambridge o en la costa oeste de EE.UU. o en Pekín o Bangalore".



"Ahí es donde vamos a seguir encontrando las soluciones que el mundo necesita. Así que, sí, estamos preocupados de no poder dar un paso atrás y hacer que nuestros países consigan el equilibrio correcto".

