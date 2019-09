Motorola One Zoom | Cuatro sensores para ofrecer la mejor cámara de la compañía

Después de presentar el Moto One en 2018, Motorola continúa expandiendo su línea Moto One, que hoy representa su familia más avanzada, con hardware renovado, más atención a las cámaras de fotos (un segmento usualmente relegado en la compañía) y Android One, la versión "pura" de Android con dos años de actualizaciones aseguradas, pero sin perder la búsqueda por ofrecer componentes que tengan una buena relación precio-rendimiento, y evitando entrar en la gama muy alta.

Este año Motorola ya presentó el One Vision (con cámara de 48 megapixeles), el One Action (con una cámara para videos en gran angular y uso vertical) y ahora lo completa con el One Zoom, su primer modelo con cuatro cámaras, que sigue una combinación muy popular entre otros fabricantes.

[CLIC AQUÍ para visitar la portada de Tecnología y Ciencias]

[IFA 2019| Las novedades que traerá la feria tecnológica de Berlín]

[LG reafirma su apuesta en los videojuegos con un nuevo celular doble pantalla]

One Zoom con cuatro cámaras

Así, el Moto One Zoom tiene una cámara normal de 48 megapixeles con quad pixel (usa cuatro elementos del sensor por cada pixel de la imagen resultante para mejorar su sensibilidad con poca luz) con apertura f/1.7, estabilización óptica y foco por detección de fases (PDAF); una cámara gran angular (117 grados) de 16 megapixeles; un zoom 3x de 8 megapixeles, con estabilización óptica (que puede llegar a 10x híbrido combinado con el sensor de 48 megapixeles, como hace Huawei); y un cuarto sensor de 5 megapixeles para jugar con la profundidad de campo en una foto y desenfocar o recortar el fondo. La cámara frontal es de 25 megapixeles y usa la misma técnica de la principal para brindar fotos de 6 megapixeles con buena sensibilidad en situaciones de poca luz.

El Moto One Zoom tiene cuatro cámaras traseras (de 48 megapixeles, con gran angular, zoom 3x y sensor de profundidad). El sensor de huellas digitales frontal está detrás en la pantalla

Como Google, Samsung, Huawei y otras compañías, Motorola implementó un modo de fotografía nocturna (presente desde el One Vision), que amplía el tiempo de exposición de una foto y apela al sensor de 48 megapixeles (y al cuádruple muestreo) para obtener mejores fotos de 12 megapixeles con poca luz.



Samsung, por ejemplo, usa una combinación de sensor de 48 MP, gran angular y sensor de profundidad de campo para el Galaxy A80.

La del One Zoom es por lejos la cámara más avanzada de Motorola, y con la que buscará competir con otros fabricantes más experimentados en este rubro, aunque alejándose de los teléfonos de mil dólares. Es, también, el primer teléfono de Motorola en llevar un sensor de huellas digitales escondido detrás de la pantalla frontal; en el Moto One Zoom, el logo de Motorola junto a la cámara se ilumina para servir de luz de notificación.



En su interior, el Moto One Zoom usa un chip Qualcomm Snapdragon 675

El equipo tiene, además, una batería de 4000 mAh que, según la compañía, permite 2 días de uso, gracias a la combinación de una pantalla OLED de 6,4 pulgadas y resolución FullHD+ (2340 x 1080 pixeles), y un chip Snapdragon 675 de ocho núcleos, además de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno (expandible). Por ahora corre Android 9, pero debería actualizarse a Android 10 en cuanto esté disponible para la plataforma Android One.

"La Nación" de Argentina, GDA

Síguenos en Twitter...