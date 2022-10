Trabajar en las oficinas de Elon Musk o Jeff Bezos puede ser, para algunas personas, un gran logro en su carrera profesional. Y es que el nivel de influencia de Tesla y Amazon es tan grande en el rubro tecnológico, que incluso existen guías y videos que orientan a los candidatos cuando están postulando a algún puesto de dichas empresas.

Hay quienes han tenido la oportunidad de realizar una entrevista con ambos directivos y han señalado cuáles son las preguntas curiosas que han hecho durante esa etapa del proceso de selección.

Jeffrey Bezos y sus dos únicas preguntas

A través del medio CNBC News, Ann Hiatt contó que en el año 2002 aplicó al puesto de asistente en la empresa Amazon. Hiatt no tenía mucha esperanza de conseguir el trabajo, así que su sorpresa fue grande cuando un reclutador de la empresa de Bezos la llamó para invitarla a ser parte del proceso de selección. “No tenía conexiones en la empresa, ningún título en informática y absolutamente ninguna experiencia trabajando para un director ejecutivo”, señaló.

Tras culminar una serie de entrevistas, las cuales podían llegar a durar un día entero, Ann no obtuvo una respuesta por parte de Amazon, así que comenzó a perder las esperanzas. Un día, de pronto, recibió una llamada inesperada. “Sonó el teléfono: un reclutador de Amazon me pidió que volviera para una entrevista final. Se disculpó por el proceso largo y agotador y me prometió que este sería el último”.

Lo que el reclutador no mencionó era que esa última entrevista era directamente con el mismo Jeff Bezos.

El CEO de Amazon comenzó la entrevista comentando que solo le haría dos preguntas, siendo la primera un “acertijo divertido”.

“Quiero que estimes la cantidad de paneles de vidrio en la ciudad de Seattle”, fue aquel acertijo. Hiatt supuso que Bezos quería ver cómo deshilaba un problema complicado mediante pasos pequeños y posibles de manejar. “Escribí el número de habitantes de Seattle, que afortunadamente calculé correctamente como un millón, sólo para facilitar las matemáticas. Luego dije que cada uno de ellos tendría una casa, un medio de transporte y una oficina o escuela, y que todos ellos tendrían ventanas. Así que sugerí que basáramos la estimación en los promedios de esos elementos”, señala.

Mientras ella daba aquella respuesta, Bezos escribía en una pizarra. “Recuerdo que me emocioné cuando escribió el presupuesto final. Lo remarcó. ‘Eso se ve bien’, dijo”.

“¿Cuáles son tus objetivos profesionales?”, fue la segunda pregunta que le hizo. Ann respondió que la empresa demostró estar llena de gente ambiciosa y apasionada así que quería ser como ellos y aprender lo que sabían. “Le expliqué que no tenía idea de cómo ser asistente, pero que sabía la importancia de estar constantemente fuera de mi zona de confort”, contó.

Una vez terminadas ambas preguntas, Ann fue contratada en ese mismo instante y actualmente lleva trabajando 15 años en la empresa como socia comercial ejecutiva de Bezos.

Elon Musk y la pregunta que hacía para tomar desprevenidos a los candidatos

Según el medio Xataka, el líder de Tesla hacía una pregunta a modo de sorpresa a sus candidatos. El medio señala que en su biografía autorizada, escrita por la columnista Ashlee Vance, Musk “podía hacer una pregunta, o podía hacer varias. Sin embargo, puedes estar seguro de que te obligará a resolver este acertijo: estás parado en la superficie de la Tierra. Caminas una milla hacia el sur, una milla al oeste y una milla al norte y terminas exactamente donde comenzaste. ¿Dónde estás?”

Como la mayoría de candidatos adivinaba la respuesta correcta, Musk se dio cuenta que aquel ejercicio matemático no “parecía servir como un filtro para descartar a mucha gente”. Entonces lanzaba otra pregunta sorpresa: “¿Dónde más podrías estar?.

La autora del libro señaló de que el directivo disfrutaba guiar a los candidatos durante la resolución del problema, “ya que valoraba más cómo un posible empleado describía el problema y su enfoque para resolverlo, que llegar a resolverlo”, señaló.

Musk se dedicó a realizar las entrevistas personalmente cuando SpaceX empezó a contratar a sus primeros empleados y, cuando ya habían más trabajadores, pasó a entrevistar a los ingenieros.