Netflix | Cinco trucos con los que podrás sacarle el máximo provecho a tu cuenta

Cobijas, palomitas y series en la comodidad de su sala pueden ser un buen plan para el fin de semana. Si usted es uno de esos 148 millones de usuarios de Netflix en el mundo le traemos 5 tips, que tal vez no conocía, para aprovechar al máximo su cuenta en este popular servicio de series vía streaming.

1. Descarga automática:

Ir de un lado a otro cerrando ventanas emergentes, con publicidad de videos para adultos, mientras trata de hacer clic en un botón de ‘play’ puede ser frustrante y hasta llevarlo a descargar malware sin darse cuenta. La posibilidad de descargar sus películas y series favoritas directamente en un dispositivo puede ahorrarle dolores de cabeza. Por ejemplo, si se va de viaje no dependerá de la señal en algunas zonas.



Pero si a usted le preocupa el tema del espacio -no siempre hay posibilidad de descargar 3 GB de Sabrina sin sacrificar algunas de sus aplicaciones- la función de autodescargas puede ser su solución. Esta opción se encarga de borrar de forma automática el último episodio descargado y visto, para darle espacio a la descarga del siguiente, que se activa tan pronto usted se conecte a una red WiFi (protegiendo sus datos). Cabe la posibilidad de que ciertos derechos de series o películas no le permitan descargar.

2. Series de otros lugares

Como su membresía lo acompaña a donde usted vaya, si viaja al exterior, no se va a quedar sin servicio, pero puede que varíen las series y contenidos disponibles en el lugar al que va.



Si está de visita en un país diferente, usted accederá a una selección de películas y shows diferentes. En ese caso, existen algunos sitios no oficiales que reúnen guías de contenido país por país. Planifique su viaje, con tiempo podría descargar esa serie que solo puede ver en EE.UU. y quiere traerse a casa.



Hablando de acceder a lo ‘prohibido’, Netflix también tiene categorías escondidas que van desde anime para adultos o cine belga hasta películas de fútbol o comedias de culto. Si quiere acceder a esas selecciones, CLIC AQUÍ.

3. Oculte el historial

No toda su familia tiene que saber qué ve y en qué capítulo quedó... Si su pareja le reclama por adelantarse en una serie sin esperarlo, la opción de borrar historial puede darle una mano y evitar que descubran su terrible traición.



¡Ojo! borrar el historial afecta un poco las sugerencias inteligentes de la plataforma. Por ejemplo, es posible que la aplicación no reconozca en qué capitulo iba la próxima vez que vaya a reproducir la serie.



Para borrar el historial, debe ir a www.netflix.com/WiViewingActivity y seleccionar las partes que desea ocultar.

4. ¿No se decide qué ver?

Además de las recomendaciones de sus amigos y las sugerencias de la plataforma, basadas en sus gustos, Netflix tiene una sección de ‘Avances’, que le muestra clips cortos en formato vertical, bien sea que está en su celular, su computador o un televisor inteligente.

5. Contenido a lo ‘pro’

Aunque la experiencia de una serie sea en gran parte visual, el arte del sonido es crucial para despertar emociones a lo largo de una historia. Si tiene tiempo, puede jugar con los ajustes de audio y probar el ‘high quality audio’, que ofrece un sonido más cercano a lo que escuchan los creadores en el estudio y capta detalles mínimos de un escenario.



Así mismo, según su conexión a Internet, puede activar opciones como la definición 4K o HDR, que permite acentuar los contrastes en una imagen y hacer los colores más vívidos.



Por último, si su plan de fin de semana son las maratones y ver capítulo tras capítulo sin interrupciones, además del botón para omitir el intro, usted puede ir a su cuenta, luego ver su configuración de reproducción y deshabilitar la opción de reproducción automática.



(Fuente: El Tiempo de Colombia / GDA)

