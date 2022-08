Con la popularización de las criptomonedas, los token no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) y blockchain, cada vez son más las industrias que se suman de alguna manera u otra a estas tendencias. Desde Facebook con el metaverso, las obras de arte con los NFT, hasta los pagos bancarios con bitcoin, los ejemplos son variados. Y, como no podía ser de otra forma, los videojuegos no se quedan atrás.

A pesar de que hay críticas en la industria gamer, poco a poco se están asentando los también llamados criptojuegos o Play to Earn, títulos en los que los jugadores, dependiendo de su habilidad, pueden capitalizar sus objetos para después venderlos. Es decir, ganar dinero jugando. Pero, ¿qué hay detrás de esta tecnología y en qué se basa? ¿Qué son los NFT y cómo se han introducido en el terreno del videojuego? ¿Por qué hay tanto rechazo por la comunidad gamer? ¿Hay riesgos económicos o por posibles ciberataques? Expertos consultados por El Comercio nos responden estas y otras preguntas. MIRA: Blockchain: ¿qué es esta tecnología y cómo está cambiando al mundo? Qué son los criptojuegos o Play to Earn El primer paso es definir a los criptojuegos. Como su propio nombre indica, es una mezcla entre el término criptomoneda y videojuego. Su principal diferencia con los títulos populares como Fortnite, Dota o League of Legends es que utilizan capas de interacción basados en el Blockchain y la Web3, lo que permite sacar partido de los activos digitales (NFT) y generar ganancias en criptomonedas. MIRA: Nuestro planeta | Proyecto con NFT busca cuidar el ecosistema y promover el arte En sencillo español, los criptojuegos facultan a los jugadores a conseguir determinadas recompensas especiales (armas, monstruos, trofeos, etc.) que luego ganan -o pierden, dependiendo del mercado- un valor económico. Estos objetos son activos digitales únicos vinculados a una criptomoneda (Ethereum u otra) que posteriormente pueden ser vendidos en un market generando así una beneficio para el usuario. Por ejemplo, tenemos el criptojuego Axie Infinity, uno de los más populares de la actualidad, en el que los jugadores, dependiendo de su habilidad, pueden ser recompensados con criaturas de diferente rareza. Mientras más difícil sea de conseguir, más alto es su valor en el mercado. Los activos del juego llamados 'Axies' se ven en esta imagen sin fecha del juego basado en blockchain Axie Infinity, que es propiedad de Sky Mavis. / Sky Mavis/Handout via REUTERS Como ya mencionamos, los criptojuegos están muy relacionados al Blockchain y la Web3. Pero, ¿en qué consisten estos términos? “El Blockchain es una cadena de bloques, los que contienen información codificada de una transacción en la red. Y, al estar entrelazados (de ahí la palabra cadena), permiten la transferencia de datos (o valor) con una codificación bastante segura“, explica a El Comercio Martín Blaquier, CEO de Ola GG, socio estratégico para el mercado hispanohablante de YGG (una de las comunidades de juegos Play to Earn más grandes del mundo). ¿Es realmente el sistema blockchain seguro? Según los expertos, sí. / Freepik “Web3 es una idea para una iteración nueva de la World Wide Web basada en tecnología blockchain, que incorpora conceptos como descentralización, economía de tokens”, añade el especialista en criptojuegos. Así, al usar estas dos tecnologías en el desarrollo de los videojuegos se “permite sumar la posibilidad de generar nuevas capacidades de interacción, como la de ganar dinero en criptomonedas jugando”, complementa Blaquier. MIRA: Tiró US$163 millones en bitcoins a la basura y ahora tiene un plan para recuperarlos que costará US$11 millones ¿Cómo ganar dinero jugando criptojuegos? ¿Cómo funciona el sistema? Detengámonos un momento: ¿podemos ganar dinero con solo jugar estos criptojuegos? Así es, pero no suele ser gratuito. Es decir, para empezar en estos videojuegos por lo general hay dos caminos: invirtiendo dinero real en monedas internas de los juegos o gracias a las becas (un sistema de préstamo en el que un usuario te da sus monedas con el fin de que tú no pagues por ellas, pero a cambio le debes dar parte de las ganancias). La primera opción nos lleva a invertir dinero real en criptojuegos y NFT, así como también pasa con el mundo de las criptomonedas; mientras que la opción de las becas es gratuita, pero se reserva para muchos menos jugadores (cada criptojuego / comunidad tiene sus propios requisitos para otorgar becas). Personas jugando Axie Infinity en Filipinas. / JAM STA ROSA A día de hoy, por Internet se publicitan millones de becas, tanto en inglés como en español, pero no todas son reales y podrían terminar en estafas, si es que no tomamos los debidos cuidados y nos informamos como debe ser. Para saber más sobre el Blockchain, su concepto y alcances, te dejamos este artículo: Blockchain: ¿qué es esta tecnología y cómo está cambiando al mundo? La evolución de los criptojuegos en los últimos años: lo bueno está por venir De acuerdo al CEO de Ola GG, el fenómeno de los criptojuegos es “bastante reciente”. Sin embargo, destaca el papel del juego Axie Infinity, que durante la pandemia alcanzó bastante popularidad a nivel global. “Nos encontramos en los primeros meses o años de desarrollo, evolución y expansión del Play to Earn. Actualmente, hay muchos proyectos en desarrollo, lo cual lleva su tiempo hasta que lo veamos consolidado. Seguramente de acá a un año veamos muchos proyectos”, destaca el CEO de Ola GG. Los Play to Earn utilizan los activos digitales para generar ganancias. (Foto: Pixabay) Como cualquier tecnología que va dando sus primeros pasos, los criptojuegos tienen diferentes desafíos a futuro para posicionarse o para quedar en el olvido. “Los retos son propios de cualquier tipo de tecnología: encontrar su público, mostrar aspectos diferenciales y poder, en base a eso, seguir expandiéndose. Creo que el asentamiento viene del lado de la consolidación de las comunidades, es decir que más gente se sume a esta movida y entienda sus ventajas. Y creo que es algo que irá sucediendo, sino no veríamos tanta inversión“, comenta Blaquier con una mirada hacia el futuro de los Play to Earn. MIRA: Bitcoin cae después de que Tesla vendió el 75% de sus tenencias Una tecnología en crecimiento, pero con rechazo por los gamers Fue a principios de 2022 cuando se reveló que una de las iniciativas de Ubisoft en el mundo de los NFT había sido un fracaso con a duras penas 42 ventas en cerca de seis semanas. La empresa conocida por las franquicias Assassin‘s Creed o Ghost Recon impulsó su plataforma Blockchain de compra y venta de NFT, pero los usuarios, además de criticar esta medida, no se han sumado a la tendencia. Y no es la única. Recientemente, Minecraft también le dio la espalda a los NFT a través de un comunicado, ya que los desarrolladores consideran que “la mentalidad especulativa de fijación de precios y de inversión en torno a los NFT desvía el enfoque del juego y fomenta la especulación, lo que creemos que es inconsistente con la alegría y el éxito a largo plazo de nuestros jugadores”. MIRA: La plataforma de criptomonedas Celsius Network se declara en bancarrota En ese sentido, todavía hay muchas personas que miran con desconfianza a los NFT y los criptojuegos. “Todo tipo de tecnologías nuevas llevan su tiempo de implementación, de prueba y error. Para que eso se consolide es muy importante y necesario el feedback de los usuarios. Este ‘rechazo‘ generalizado no es tal, sino que hay proyectos que por diferentes motivos no han sido redituables o efectivamente la empresa que los desarrolló decidió ir en otra dirección. Pero esto no anula ni frena el desarrollo de estos juegos, sino que es un paso más en su proceso de expansión“, explica a El Comercio el CEO de Ola GG. Un duro golpe para los NFT: Minecraft no apoyará esta tecnología. Criptojuegos y los peligros cibernéticos que se pueden dar Como toda tecnología que va tomando popularidad, los ciberdelincuentes están a la expectativa para sacar provecho. A pesar de que la tecnología del Blockchain es segura, los hackers igual se las arreglan para -de alguna manera u otra- hacernos daño. “Las plataformas de Blockchain son seguras, pero las problemáticas se dan en torno a cómo obtener los valores de los criptoactivos, ya que es más sencillo para los cibercriminales crear un entorno que lo ayude a persuadir a la potencial víctima y así robarle sus activos“, nos comenta Sol González, Security Researcher de ESET Latinoamérica. MIRA: YouTube: alertan estafa de criptomonedas en comentarios de los videos La especialista cuenta que el principal modus operandi de los ciberdelincuentes son las estafas y el phishing (táctica por la que los hackers buscan que los usuarios revelen sus datos personales como claves e identificaciones). “El phishing es otra gran amenaza que atenta contra los jugadores y es una de las formas más utilizadas por criminales, que crean sitios falsos que suplantan el sitio oficial para engañarlos y obtener información personal como la frase semilla o seed phrase (medio de acceso a la billetera de criptomonedas), o suplantando la identidad de algún otro servicio“, nos cuenta la vocera de ESET. Dicho de otra forma, las redes del Blockchain son seguras, pero los ciberdelincuentes engañan a los incautos a través de otros medios, sea modificando páginas webs completas, dejando enlaces sospechosos para espiar a los usuarios o prometiendo becas falsas. Los métodos son variados, pero con la información adecuada se puede evitar perder lo invertido. Aquí algunas recomendaciones finales para quienes cuenten con NFTs en criptojuegos brindados por ESET: Nunca compartas tu seed phrase o contraseña a menos que estés absolutamente seguro y hayas verificado tres veces en donde has hecho clic.

o contraseña a menos que estés absolutamente seguro y hayas verificado tres veces en donde has hecho clic. Siempre revisa el historial de mensajes directos y verifica su origen.

No hagas clic en ningún enlace que prometa obsequios, ofertas o cualquier cosa te demande tomar una decisión rápida. Si estás tentado a hacer clic, primero verifica a fondo quién envía los enlaces, y especialmente en Discord.

Intenta mantener tus activos más valiosos en una “ cold wallet ”. Una billetera que no uses habitualmente y que tenga varias medidas de seguridad para poder acceder a ella.

”. Una billetera que no uses habitualmente y que tenga varias medidas de seguridad para poder acceder a ella. Procura utilizar una billetera de hardware. Este tipo de billeteras son de alta seguridad y nos permite almacenar nuestros fondos fuera de línea.

Adquiere un administrador de contraseñas para todas tus billeteras y cuentas. Este tipo de herramientas ayudan a generar y guardar contraseñas complejas.