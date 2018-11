Una nueva forma de transporte se acerca

“Tenemos los aviones, trenes, automóviles y botes. Pero qué pasaría si tuviésemos una quinta forma de transporte. Yo tengo un nombre para ello, se llama Hyperloop”. Fue así como en el 2012, el empresario Elon Musk reveló su idea de un sistema de viaje de alta velocidad basado en una especie de cápsulas. Seis años después, Musk ha declarado que a fines de este año el primer tramo de dicha tecnología comenzará a funcionar.



--- El hacedor de túneles ---



Con este proyecto, Musk, fundador de la empresa aeroespacial SpaceX, busca eliminar el tráfico. Es debido a eso que su concepto de transporte viajará por una red de túneles, la cual está siendo construida por The Boring Company, firma que creó el año pasado.



De acuerdo a la empresa, los túneles son ideales, ya que resisten a cambios del clima, su construcción y operación son silenciosas para los que están en la superficie y no dividen comunidades con carriles o barreras. Además, no hay un límite práctico sobre cuántos pueden hacerse.

Este tipo de iniciativa –indica la compañía– no se ha hecho antes debido a su alto costo: cada kilómetro y medio puede llegar a valer mil millones de dólares. No obstante, para bajar costos se reducirá el diámetro de los túneles, de 8 metros a 4 metros. Se tiene planeado construir 30 niveles debajo de la superficie.



Actualmente, The Boring Company ha obtenido el permiso del ayuntamiento de Hawthorne, ubicado en el condado de Los Ángeles, para desarrollar un tramo de prueba de unos 10 kilómetros, el cual sería completado en 5 minutos y no en los usuales 45, según indica el portal Daily Mail. Este trayecto estará en funcionamiento a partir del próximo 10 de diciembre. No obstante, será usado con fines de investigación y desarrollo.



Si hacemos la comparación con el Perú, viajar del Real Plaza del Centro Cívico (Cercado de Lima) hasta la Fortaleza Real Felipe (Callao) –separados por unos 14 kilómetros– tardaría un poco más de 5 minutos.

--- El vehículo ---

El sistema de transporte elegido para estos túneles ha sido bautizado como Loop. Según la compañía, se trata de un vehículo subterráneo de alta velocidad en el que los pasajeros son transportados en una especie de plataforma eléctrica autónoma, que viaja a 200-240 kilómetros por hora. Podrán llevar entre 8 y 16 pasajeros, incluso un carro.



Este concepto es muy similar al Hyperloop, con la diferencia que el segundo genera un vacío para eliminar la fricción del aire al viajar por los túneles, lo que le permitiría alcanzar velocidades por encima de los 900 kilómetros por hora.



Otro aspecto llamativo es que cada Loop será llevado de la superficie a un terminal subterráneo gracias a unos ascensores, una vez ahí, ingresarán a la red de túneles.

--- A futuro ---

A pesar de que este proyecto sigue en fase de prueba, ya hay conversaciones para una posible implementación. Actualmente The Boring Company está en negociaciones con el fideicomiso de infraestructura de Chicago para construir un sistema expreso que conecte el aeropuerto internacional de O’Hare y el centro de la ciudad. La empresa también ha propuesto instalar esta tecnología para conectar distintas áreas de Los Ángeles y de la costa este de Estados Unidos.



