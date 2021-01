Conforme a los criterios de Saber más

En setiembre pasado, la compañía Nvidia reveló por la puerta grande la serie RTX 3000, conjunto de tarjetas de video con las que espera mantenerse como un referente en el sector de hardware. Pero, ¿será suficiente para continuar como una de las firmas más sólidas en el rubro de las tarjetas gráficas, tomando en cuenta el acelerado crecimiento de AMD con las RX 6000?

La propuesta para este año por parte de Nvidia se traduce en los siguientes modelos: RTX 3060 Ti, RTX 3060, RTX 3070, RTX 3080 y RTX 3090. Cada una apunta a una gama diferente, pero incluyen lo último en cuanto a hardware y software se refiere por parte de la empresa.

Asimismo, recordemos que Nvidia lleva trabajando en las tecnologías ray-tracing y en el Deep learning super sampling (DLSS, por sus siglas en inglés) desde la generación RTX 2000, la cual se lanzó en setiembre de 2018, por lo que en este apartado va con ventaja frente a sus competidores.

La tecnología del ray-tracing se está implementando poco a poco en los videojuegos y busca emular las fuentes de luz en tiempo real. (Foto: Nvidia)

Para quien no lo sepa, el ray-tracing (o trazado de rayos) es la tecnología que simula la iluminación en tiempo real y que aumenta el realismo de los juegos, pero aumenta el trabajo que realiza la tarjeta. Mientras que el DLSS es una tecnología de renderización impulsada por la inteligencia artificial que se aplica en videojuegos para aumentar el rendimiento.

Para materializar dichos conceptos y características, pusimos a prueba la Nvidia RTX 3070 junto al procesador Intel i5 9600K, 16 GB de memoria RAM y Windows 10 Home en ocho videojuegos en una resolución de 4K (3.840 x 2.160 píxeles) y con las calidades en ULTRA (la máxima posible) y con el ray-tracing activado.

Antes de empezar, te dejamos los juegos que probamos:

Cyberpunk 2077

Red Dead Redemption 2

Horizon Zero Dawn

Fortnite

The Witcher 3 Wild Hunt

A Plague Tale Innocence

Shadow of the Tomb Raider

Dota 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Aquí el video:

Resaltamos que la RTX 3070 va más que sobrado en resoluciones inferiores (Full HD o 2K), por lo que podría incluso hasta no aprovecharse al máximo la mencionada tarjeta de video. Es por ello que nos enfocamos en la calidad 4K.

Tras ver el video, en cuanto a fotogramas por segundo (FPS) en videojuegos como Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn o Red Dead Redemption 2, la RTX 3070 tiene una media de 30 a 45 FPS en 4K, si activamos todas las opciones en Ultra. Aquí indicamos que hay un estándar implícito entre los gamers que profesa que lo recomendable para jugar sin problemas es tener 60 FPS, cosa que la RTX 3070 no los alcanza. Pero, tomemos en cuenta que la resolución 4K es cuatro veces más grande que el tradicional HD (1.280 × 720 píxeles) y que algunos juegos como Cyberpunk 2077 no están optimizados al 100%.

Si hacemos un par de ajustes y reducimos de Ultra a Alto en algunas opciones, podremos superar los 60 FPS para estar tranquilos. Esto último lo apliqué con Cyberpunk 2077, ya que lo jugué con un monitor ultra ancho de 49 pulgadas, por lo que desactivé el ray-tracing y pude jugar sin problemas y sin perder calidad (todo en ultra, claro).

Cyberpunk 2077 en el Samsung Odyssey G9. (Foto: Julio Melgarejo)

En otros juegos como Shadow of the Tomb Raider o The Witcher 3 Wild Hunt, la media se ubica entre los 50 y 55 FPS estables, lo que nos indica que no hay problemas significativos en el rendimiento. En juegos no tan exigentes como Fortnite (con ray-tracing activado), Dota 2, A Plague Tale Innocence o Hellblade: Senua’s Sacrifice, estaremos más arriba de los 60 FPS.

¿Y cómo va en cuanto a las temperaturas? Mencionamos que la Nvidia RTX 3070 con la que realizamos las pruebas es la versión Founder Edition, es decir, las que ensambla la misma Nvidia y no trae el sello de ninguna otra compañía. Dicho esto, tomemos el caso de Cyberpunk 2077, puesto que es el juego más pesado de la lista y el último que ha estrenado. Durante las jornadas de juego en 4K, la GPU se mantiene entre los 76 y 77 grados, incluso cuando marca que ya está al 99% de su potencia. ¿Estas cifras son malas? En absoluto, están dentro de lo esperado y de lo normal. Con Horizon Zero Dawn y Red Dead Redemption 2, la situación se repite: entre 75 y 77 grados centígrados.

En conclusión, la Nvidia RTX 3070 se resalta como una opción a considerar si estamos interesados en jugar en altas resoluciones como 2K o 4K sin perder detalle y a un precio no excesivo. Como se sabe, la mencionada tarjeta de video se comercializa a nivel global a un precio sugerido de US$ 499, mientras que en nuestro país ronda los US$ 790 y US$ 850 en distribuidores autorizados.

VIDEO RELACIONADO

Cristiano Ronaldo será un personaje oficial de Garena Free Fire

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...