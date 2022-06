Una computadora recién salida de tienda es una maravilla, pero con el tiempo va perdiendo rapidez e, incluso, puede llegar a ponerse demasiado lenta.

Si estás en esta situación y ya piensas en comprar un equipo nuevo, aún puedes considerar algunos “trucos” para volver a darle vida a tu PC.

Mujer escribe en la computadora de su casa. (Foto: Pixabay) / Pixabay

1. Revisa que tengas instaladas todas las actualizaciones porque son adiciones al software que pueden evitar problemas o corregirlos.

2. Un detalle que hay que tener en cuenta es el inicio automático. Muchos programas se encuentran diseñados para iniciarse automáticamente -incluso en segundo plano- aunque no los usemos. Esto puede ralentizar la carga de la PC. Felizmente, el mismo Microsoft tiene una herramienta gratuita que sirve para ver qué programa ejecuta su inicio automático y poder desactivarlo.

3. Jamás olvides limpiar el disco duro. Recuerda que los archivos que no necesitas ocupan espacio y, si se acumulan, pueden volver lento el equipo. Elimina los elementos que ya no uses, vacía la papelera de reciclaje y elimina los archivos temporales.

4. Es desaconsejable ejecutar muchos programas al mismo tiempo, ya que eso aumenta el uso de la memoria y reduce la velocidad de la PC.

5. Incrementar la memoria RAM de tu equipo puede ser una gran solución. Windows 11, por ejemplo, puede ejecutarse con 4 GB de RAM, pero funciona mejor con 5 GB. Así que, si deseas un mejor rendimiento, sería recomendable aumentar a 6 GB o más.

6. Una buena recomendación es eliminar los programas que vienen preinstalados de fábrica y que pocas veces se llegan a utilizar. Así se recuperarán recursos del sistema malgastados y sobrecargados. Para hacerlo debes ir a Inicio/Configuración/Aplicaciones/Aplicaciones y características. En esta última opción hay que hacer clic sobre el programa elegido y escoger la opción desinstalar.

7. Se recomienda, además, desinstalar los programas de utilidades diseñados para administrar y ajustar el hardware y software del equipo. Los exploradores antivirus, los limpiadores de discos y las herramientas de copia de seguridad suelen ejecutarse automáticamente en el inicio y consumen recursos silenciosamente en segundo plano, donde no pueden verse. Nunca es tarde para quitarlos y recuperar recursos del sistema malgastados y sobrecargados.

8. Cambia la tarjeta gráfica según el uso que le des al equipo. Por lo general, su tiempo promedio de duración es entre 4 y 5 años. Pero no es lo mismo una PC familiar o de oficina que una para gamer o para diseño y animación.

9. No olvides reiniciar la PC con regularidad, es fundamental. Tienes que hacerlo, al menos, una vez por semana, especialmente si se usa con intensidad. Esta es una buena manera de limpiar la memoria y asegurarse de que los procesos y servicios errantes que comenzaron a correr se cierren. En muchos casos, reiniciar la PC puede resolver problemas de rendimiento cuando la causa exacta es difícil de identificar.

10. Por último, pero no menos importante, es instalarse un buen antivirus. Windows Defender, por ejemplo, viene instalado en Windows 10, es gratuito y es bastante efectivo para proteger la PC, pero puedes maximizar la seguridad de tu equipo con una dosis extra de protección al instalar un antivirus más.