Los principales archivos con los que puedes recibir un virus en tu correo electrónico

La propagación de virus informáticos a través de nuestro correo electrónico es una práctica común de los ciberdelincuentes.

La forma más habitual habitual suele ser a través de un correo spam (o basura) que contiene un programa malicioso que infecta tu equipo, muchas veces sin que te des cuenta, dejando tu información y datos personales a merced de los hackers.

Los servicios de correo electrónico disponibles en el mercado están mejorando cada vez más sus mecanismos para detectar estos correos maliciosos mandándolos directamente a tu bandeja de emails no deseados, pero a veces fallan.

Si ese correo contiene un archivo adjunto, es posible que despierte más nuestra curiosidad para saber de qué se trata y podemos caer en la trampa pensando que puede tratarse de un email de trabajo, por ejemplo.

Las empresas de ciberseguridad MicroTrend, japonesa, y Kasperky Lab, británica, advierten de cuáles son tipos de archivos por los que es más probable que recibas un malware.

1. Archivos del paquete Office de Microsoft

Especialmente documentos de Word, Excel y PowerPoint.



Estos documentos, advierten desde Kasperky Lab pueden contener macros integradas, una descripción de pasos en secuencia a seguir que puede activar los virus.

2. Documentos PDF

Los ciberdelincuentes suelen utilizar estos documentos para dirigirse a los usuarios con un texto pidiéndoles que visiten páginas no seguras.

A veces incluso se activan así archivos de Java que pueden tomar el control total de tu computadora.

3. Archivos ZIP y RAR

Este tipo de archivos permiten difundir una gran variedad de virus, por eso es uno de los métodos más utilizados por los hackers, aseguran en Kasperky Lab.

La función WinRaR que tienen estos archivos diseña una serie de órdenes para que el malware se descomprima en una de las carpetas de tu equipo sin que muchas veces te des cuenta. Los problemas suelen llegar la siguiente vez que activas el equipo.

4. Imágenes

Los archivos IMG e ISO son menos utilizados para expandir un virus, pero en los últimos meses ha habido un aumento de esta técnica, señala Kasperky Lab.



A las imágenes las acompaña a veces un documento Word para asegurar la infección del equipo.

Cómo protegerte

Kasperky Lab te da varios consejos para que evites abrir correos no deseados que puedan poner en riesgo tu seguridad.



- Si no conoces al remitente, intenta no abrir el correo. Si por trabajo debes abrir mails de desconocidos, comprueba atentamente la dirección por si resultase sospechosa.



- Ten más de una cuenta electrónica (te ayudará, entre otras cosas, para verificar tu identidad si una de tus cuentas se ve comprometida).



- No publiques tu dirección de correo personal en internet. Si tienes que hacerlo, intenta enmascararla, por ejemplo: maría-gonzález-arroba- gmail-punto-com.

- Nunca respondas a un correo basura o spam.



- Cuidado con los correos que dicen cancelar suscripción. No hagas clic en esos enlaces si vienen de fuentes o destinatarios desconocidos.



- Mantén actualizada la versión de tu navegador y el sistema operativo de tu celular, éstos se renuevan para combatir malwares cada vez más sofisticados.

- Usa antivirus y filtros antispam, algunos son de pago, pero también hay opciones gratis o bastante económicas.



