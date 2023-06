Steve Jobs y Bill Gates, ambos famosas figuras en el sector tecnológico, mantenían una relación de rivalidad que se instigó mediante declaraciones polémicas, desde simples provocaciones, hasta auténticas acusaciones, insultos y amenazas.

Se considera que Jobs fue el que más mantuvo esta rivalidad. Por otro lado, Bill Gates siempre mantuvo un perfil más tranquilo y supo responder con cierta cortesía. Aunque eso no significa que se quedara callado.

En el libro biográfico “Make Something Wonderful” escrito por Walter Isaacson, se recogen algunas afirmaciones agresivas, como la siguiente: “Bill no tiene imaginación y nunca ha inventado nada. Creo que se siente más cómodo haciendo filantropía que en la tecnología. [...] Simplemente ha robado ideas de otras personas”.

La siguiente historia está debidamente documentada por Andy Hertzfeld en el sitio web Folklore. Fue el encuentro más agresivo que se puede rastrear cuando Jobs contrató a Microsoft para ser el primer desarrollador de software de aplicaciones de terceros para Macintosh. Al final, Gates se quedó con la interfaz de usuario de Xerox para desarrollar su propia interfaz gráfica antes que su rival. Eso fue lo que se convirtió en Windows.

Los desacuerdos continuaron por mucho más tiempo. Cuando Microsoft estaba tambaleándose bajo el liderazgo de Steve Ballmer, Jobs aprovechaba la oportunidad para recordar con gusto que se estaban volviendo “casi irrelevantes”. Años después, llegaría incluso a sentenciar algo que curiosamente también se le acusa a Tim Cook: “Bill Gates es un hombre de negocios, no un hombre de producto. A Bill le gusta retratarse como el hombre de su producto, pero no lo es. Él es un hombre de negocios. Obtener beneficios era más importante que crear productos geniales”.

Esta rivalidad los acompañó hasta el final de sus días, insinuando que el legado de Microsoft era algo obsoleto. Jobs llegó a decir: “El único problema con Microsoft es que simplemente no tienen buen gusto. No ponen pasión en lo que hacen. Y no me refiero a algo en particular, sino en general, en el sentido de que no piensan en ideas originales y no incorporan cultura en sus productos”.

Sin embargo, Gates tampoco se quedó atrás. Se burlaba constantemente de la incapacidad de Steve Jobs para ejecutar sus propios planes, de su falta de educación formal y de ser un gran manipulador. Dijo: “Nunca ha sabido mucho de tecnología, pero tenía un excelente instinto sobre lo que funcionaba”, refiriéndose a la falta de conocimientos de programación de Jobs.

Durante la adquisición de NeXT, Gates llegó a decir, como se recoge en su libro y documentado por Fortune: “Steve actúa como el flautista de Hamelín, proclamando cómo el Mac cambiará el mundo y abrumando a la gente con más y más trabajo, con tensiones increíbles y relaciones personales complejas”. Al final, tuvo que aceptar la derrota, ya que quería adquirir NeXT, pero fue Apple quien la compró.