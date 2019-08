Cómo recuperar la velocidad de tu computadora en 10 sencillos pasos

El paso del tiempo afecta el rendimiento de tu computadora, más aún si nunca ha tenido mantenimiento. El deterioro de los componentes físicos y el exceso de programas instalados –muchas veces perniciosos- hacen que la velocidad de tu equipo ya no sea la misma de antes.

Pero, descuida, hay maneras de resolver estos inconvenientes sin necesidad de gastar dinero. Lo mejor es que son ajustes que los puedes hacer tu mismo.

A continuación te explicamos 10 sencillos pasos para devolver a tu PC su “vitalidad” perdida. Ten en cuenta que estos consejos están hechos para Windows 10, aunque algunos también sirven para versiones anteriores.



(Foto: Shutterstock)

1. Desinstala aplicaciones que no utilices

Un consejo básico es que te deshagas de todas las aplicaciones que ya no necesitas. Durante los años solemos ir instalando muchas apps que luego dejamos de usar. El problema es que estas se siguen ejecutando en un segundo plano y, por lo tanto, consumen recursos del sistema, ralentizando a la larga tu PC.

Para este primer paso, entra en la “Configuración” de Windows y, en ella pulsa, sobre la opción “Aplicaciones”. Hecho esto, encontrarás el menú “Aplicaciones y características”, el cual muestra todas las apps instaladas. Pulsa sobre las que no utilices, y en las opciones que te aparecerán pulsa sobre “Desinstalar” para proceder a borrarlas. Ten cuidado de no eliminar los programas que manejan las funciones del sistema.



2. Limpia el escritorio

Cuando Windows inicia tiene que cargar todos los elementos del escritorio. Si este se encuentra lleno de archivos y accesos directos, es posible que el inicio demore un buen tiempo. La situación se agrava si tu equipo no tiene muchos recursos.



Lo recomendable es que mantengas lo más limpio posible el escritorio de tu equipo. Si hay cosas que realmente necesitas tener a la mano, puedes crear una carpeta y meterlas todas allí.



3. Controla los programas que se ejecutan al inicio

Algunos programas que instalas están configurados para ejecutarse automáticamente cuando se inicie el equipo. El problema es que mientras más tengas en tu computadora, más demorará esta en cargar.



Para corregir el problema pulsa "Control + Alt + Suprimir" y elige la opción "Administrador de tareas". Una vez dentro, pulsa en "Más detalles" para acceder a toda la información. Luego, selecciona la pestaña “Inicio” ubicada en la fila superior. Ahí verás una lista con todas las aplicaciones que intentan arrancar al inicio y podrás deshabilitar la que desees. Además, en la sección de “Impacto de inicio” podrás ver qué tanto afecta el arranque de tu computadora.



4. Busca y elimina archivos maliciosos

La lentitud de tu computadora puede deberse también a algún tipo de virus o malware instalado, por lo que usar un antivirus es lo más adecuado. Sin embargo, también puedes recurrir a ‘Windows Defender’, una aplicación nativa de Windows 10.



Para empezar a usar esta opción, ve a la sección de “Actualización y seguridad” de la “Configuración” de Windows y pulsa “Abrir el Centro de seguridad de Windows Defender”. Una vez dentro, elige la opción de “Protección antivirus y contra amenazas”.



Una vez en esta pantalla, tienes que pulsar sobre el botón "Examinar ahora" para iniciar un análisis del sistema. Si prefieres un examen más exhaustivo, elige la opción "Ejecutar un nuevo examen avanzado".

5. Libera espacio en el disco duro

(Foto: Pixabay)

Eliminar los archivos temporales de tu PC la ayudará a ganar “agilidad”. Un archivo temporal es un archivo que un programa crea cuando no puede asignar memoria suficiente para sus tareas. También puede ser el sistema operativo el que lo cree al hacer copias de seguridad antes de que ocurra una modificación. Con ello, en caso de perderse información u otra catástrofe, se puede restaurar el archivo en su estado original.



Lo malo es que algunos programas crean archivos y no los eliminan, provocando que se acumulen con el tiempo y ocupen mucho espacio en el disco.



Existen programas que realizan esta tarea, pero Windows ofrece su propia alternativa. Para ejecutarla solo debes presionar el botón de inicio y escribir "cleanmgr", después presiona “Contro+Shift+ Enter” para ejecutarlo como “Administrador” y que te ofrezca todas las opciones.



Desde la pestaña principal puedes seleccionar los archivos temporales del sistema y los archivos temporales de internet para liberar una buena porción de objetos innecesarios de tu equipo. Si hay versiones anteriores de Windows ocupando espacio, también se mostrarán.

6. Desfragmenta el disco duro

Con este paso vas crear varias particiones del disco para que Windows pueda encontrar los archivos de una manera más rápida. Lo que debes hacer es abrir el menú de “Inicio” y, en el buscador, escribir “desfragmentar”. Luego, tienes que pulsa sobre la aplicación “Desfragmentar y optimizar unidades” que te aparecerá como el principal resultado de la búsqueda.



Una vez abierta la aplicación de desfragmentar, lo primero que tienes que hacer es pulsar sobre el disco duro que quieres desfragmentar. A continuación, pulsa sobre el botón "Analizar" para saber primero cuál es el estado en el que se encuentra el disco. El resultado podrás verlo en la columna "Estado actual".

7. Baja la calidad gráfica de Windows

Un “truco” para que tu PC recupere un poco de dinamismo es sacrificar las vistosas animaciones de Windows 10.



Si no tienes problema en bajar la calidad visual, ve al menú de “Inicio” y busca “Panel de Control” para acceder al clásico panel de “Control de Windows”. Una vez en este, entra primero a la categoría de “Sistema y Seguridad”, y cuando estés ahí pulsa sobre la opción “Sistema”.



Hecho esto, en la columna de la izquierda pulsa la opción "Configuración avanzada del sistema". Se abrirá una nueva ventana en la que tendrás que seleccionar sobre "Opciones avanzadas". Luego, pulsa el botón "Configuración de la categoría de Rendimiento" para entrar a configurar el rendimiento del equipo.



En esta nueva ventana hallaras la pestaña "Efectos visuales", en donde notarás una lista con todos los efectos visuales de Windows 10. Para deshabilitarlos, solo tendrás que deseleccionarlos.

(Foto: Pixabay)

8. Limpia los componentes físicos

Por último, pero no menos importante, no olvides de limpiar de vez en cuando el polvo que se acumula en las piezas internas de tu computadora.



La acumulación de polvo en el interior de tu equipo puede afectar su velocidad, sobre todo cuando impide el flujo de aire y hace que se caliente demasiado.



Usa un pincel o una brocha pequeña para quitar el polvo. No olvides tener bastante cuidado.

