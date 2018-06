ViewSonic, la firma estadounidense que fabrica productos de visualización, presentó en mayo sus novedades para el mercado peruano. Llamó nuestra atención el M1, el proyector LED portátil que tiene el tamaño de la palma de una mano.

"Este proyector utiliza la última tecnología LED de estado sólido que es a la vez libre de mercurio y no utiliza lámpara. Ofrece una solución de proyector más ecológica y sin filtro", afirma ViewSonic sobre el M1.



Tuvimos la oportunidad de probar este interesante gadget, pero antes de entrar con los detalles del análisis es necesario repasar sus especificaciones técnicas.



--- Especificaciones técnicas del M1 ---



Alto: 40,5 mm

Ancho: 148 mm

Profundidad: 126 mm

Peso: 0,8 kg

Resolución: 854 x 480

Relación de alcance: 1,2

Distancia de alcance: 1 m

Brillantez: 250 lúmenes

Sonido: Altavoces dobles Harman Kardon (3W)

Conectores: USB 2.0 tipo A, USB 3.1 tipo C, lector de tarjeta (Micro SD), salida de audio de 3,5mm y HDMI 1.4.

Batería integrada de hasta 6 horas de vida

Memoria interna: 16 GB

El video de presentación del M1

--- Análisis sobre el M1 de ViewSonic ---



Probamos el M1, con la batería totalmente cargada, durante una maratón de series animadas de Netflix. ViewSonic también destaca los atributos de su producto en presentaciones de trabajo, pero nosotros preferimos probarlo con entretenimiento, ya que sentimos que este gadget está más enfocado a ese rubro.



Gracias a su diseño liviano y compacto, puedes convertir casi cualquier espacio de tu casa en una pequeña sala de cine. El M1 tiene una relación de alcance de 1,2, lo que quiere decir que a una distancia de 1,2 metros el ancho de la imagen será de 1 metro.



Al ser un proyector, la calidad de la imagen depende de lo que se esté proyectando. En el caso de gráficos en HD, las imágenes proyectadas cumplieron su objetivo: no hubo distorsión y se respetaron los colores de la imagen.

Probamos el M1 de ViewSonic con series animadas de Netflix proyectadas sobre una pared.

En cuanto al sonido, ya dijimos que tiene incorporados dos altavoces Harman Kardon. Si bien el sonido es de mucha calidad, la experiencia no convencería a los más exigentes si colocas el aparato a uno de los lados. Te recomendamos ponerlo lo más al centro que puedas.



El M1 de ViewSonic puede ser conectado a una Laptop (a través de HDMI) e incluso a un celular (a través de un cable USB tipo C). Ojo, el cable tipo C viene con el producto, pero esta entrada por el momento solo está disponible en móviles de gama alta.



En este apartado, debemos recomendarte que nunca olvides los cables que tengas conectados al M1, ya que podrías pisarlos o tropezarte.



Sobre la duración de la batería hay que señalar que es de 6 horas. El aviso de batería agotada aparece 5 segundos antes de que el equipo se apague. Si tu idea es usar el M1 en un campamento, te recomendamos llevar alguna fuente de energía que pueda conectarse al cargador con terminal CC (corriente continua).



Este pequeño proyector viene con un control remoto con botones para controlar el nivel de volumen y ajustar el ángulo de la imagen que se esté proyectando, entre otros.



--- Conclusiones ---



El M1 cumple con su promesa de ofrecer entretenimiento de forma práctica en prácticamente cualquier habitación.



LO POSITIVO. Las imágenes y el sonido destacan en la proyección de imágenes. Si tienes hijos pequeños y quieres vivir una experiencia distinta al ver películas o series, este gadget podría ayudarte.



LO NEGATIVO. Es un dispositivo que depende mucho de los cables, si no tienes cuidado podrías tropezarte con ellos.



--- DATO ---



El M1 recién estará disponible para la venta en el Perú a partir del mes de julio. En cuanto a su precio, aún no se ha anunciado; sin embargo, en sitios web del extranjero se vende por más de 300 dólares.

