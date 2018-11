En el segmento de los videojuegos aún hay espacio para seguir creciendo y eso lo tiene bien en claro Acer, que está poniendo todas sus fichas a conquistar a los aficionados locales. Por eso, a poco de haber presentado su Predator Helios 300, ahora tiene a disposición su Predator Helios 300 Special Edition, una versión diferente de esta interesante laptop especializada para ‘gamers’.



Los tonos dorados sobre el blanco de la Predator Helios 300 Special Edition le dan un toque muy especial. (Foto: Bruno Ortiz)

Antes de continuar debo una salvedad. Lo primero, es recalcar que no soy ‘gamer’, especialista en videojuegos, ni nada parecido. Tuve la Predator Helios 300 Special Edition de Acer a préstamo por un par de semanas, me la pude llevar de viaje para usarla como principal equipo de trabajo, y le instalé algunos juegos para confirmar –desde la mirada de un jugador ocasional- qué tal le iba a la máquina.

¿Cuál es la configuración de la Predator Helios 300 Special Edition de Acer? Te lo detallo a continuación:



Pantalla: 15,6” Full HD (1920 x 1080), IPS, con frecuencia de actualización mejorada de 144 Hz

Procesador: Core i7 de octava generación.

Memoria RAM: 16 GB DDR4, expandible hasta 32 GB.

Gráficos: Nvidia GeForce GTX 1060 con 6GB de GDDR5 VRAM.

Almacenamiento: SSD de 256 GB y una unidad de disco duro de 1 TB.

Peso: 2 kilos 690 gramos.

Accesorios: auriculares, mouse y mousepad.

Como verán, las características de esta Predator Helios 300 Special Edition de Acer son muy similares a la versión regular. Sin embargo, una de las principales diferencias es –evidentemente- tener un poco común color blanco.

La Predator Helios 300 Special Edition es una computadora portátil, pero algo pesada y requiere constante alimentación eléctrica. (Foto: Bruno Ortiz)

DISEÑO

Si hay algo que caracteriza a la Predator Helios 300 Special Edition de Acer es su tamaño y su peso. En este caso, el color blanco predominante en combinación con los toques de dorado le dan un aire distintivo. Las angulaciones vistas en la versión regular de esta máquina se hacen más llamativas (y atractivas). Evoca, sin dudas, esos interesantes diseños a los que nos tiene acostumbrado la marca fabricante de coches Lamborghini.

En la parte inferior se dejan ver las diferentes rejillas que ayudan a una mejor ventilación de la Predator Helios 300 Special Edition de Acer. Esta laptop cuenta con un juego de ventiladores que permiten mantener su temperatura a niveles adecuados (y que se puede controlar a través de una aplicación especial). Eso sí, aunque lo podemos controlar, el ruido es algo de lo que no podemos escapar.

Al abrir la Predator Helios 300 Special Edition de Acer no hay mucha novedad. Aunque los marcos que rodean la pantalla no son delgados, el color blanco ayuda a que no se ponga mucha atención en ellos. El teclado es cómodo. Tiene retroiluminación e incluye teclado numérico hacia la parte derecha. Las teclas A, S, D y W (usadas para los videojuegos) están marcadas de dorado para sobresalir del resto. En lo personal, me pareció un teclado sumamente cómodo.

Las teclas que se usan siempre para la mayoría de videojuegos están marcadas en el teclado de la Predator Helios 300 Special Edition. (Foto: Bruno Ortiz)

DESEMPEÑO

Según los entendidos en este tema, cuando se usan este tipo de máquinas hay algunas cosas que se deben buscar: una buena tasa de refrescamiento en la pantalla, fluidez en su funcionamiento y autonomía. Entonces, básicamente me he centrado en estos aspectos al momento de hacer la reseña de esta Predator Helios 300 Special Edition de Acer.

Las especificaciones de esta máquina indican que el monitor tiene una tasa de refrescamiento de 144 Hz. ¿Qué significa esto? Quizás sí hayan escuchado el concepto de cuadros (frames) por segundo o fps. Esto significa la cantidad de imágenes que se pueden mostrar en la pantalla en cada segundo y de esto se encarga la tarjeta gráfica del equipo. Esta cantidad de cuadros influye en la manera y qué tan fluidas se verán las imágenes en el monitor. Se dice que 1Hz debería corresponder con 1 fps, pero en la discusión entran un montón de factores más técnicos (lo que genera la misma PC, lo que muestra la pantalla, las tasas de refrescamiento, etc.).

Lo que puedo decirte es que en las distintas tareas en que usé la máquina (de la más simple a las más complejas) no hubo problemas con el monitor. Cuando le di a los juegos (tipo PUBG o COD) en ningún momento noté algún salto, lag o desincronización con lo visto en el monitor.

La Predator Helios 300 Special Edition de Acer fue muy bien en la multitarea. Sus 16 GB de RAM se aprovechan muy bien. Saltando entre programas, aplicaciones en segundo plano, software pesado. Procesador de texto, más programa de música en streaming, más hojas de cálculo y no tuvo problemas al usarlos en simultáneo. Editor de videos, más navegación web, más streaming de audio, tampoco presentó problemas. Y con los juegos en línea, el rendimiento fue el mismo.

La variedad de opciones de conectividad es muy amplia en la Predator Helios 300 Special Edition. (Foto: Bruno Ortiz)

Es interesante que cuente con el Predator Sense, un software propietario permite al usuario monitorear y controlar ciertos aspectos sensibles de esta Predator Helios 300 Special Edition: se puede controlar los niveles de ventilación, dependiendo del tipo de trabajo que se esté haciendo; permite hacer overclocking (aceleración del reloj del procesador para mayor rendimiento), posibilita hacer una supervisión del rendimiento del CPU, etc.

Es una máquina grande y es cierto que hace mucho menos ruido de lo que uno podría pensar. Sin embargo, el sistema de ventilación hace ruido. En su modo Silent, el zumbido se reduce bastante… pero sigue ahí. En la parte posterior del chasis tiene una serie de rejillas de ventilación que se complementan con sus ventiladores ultrafinos, encargados de mantener refrigeradas las partes más sensibles de la Predator Helios 300 Special Edition de Acer.

BATERÍA

Aquí es donde la Predator Helios 300 Special Edition de Acer no me convenció. Con la batería cargada al 100% no me dio más de dos horas y media de autonomía. Se podría comprender debido a la configuración tan particular de esta máquina, sin embargo esperaba tener más energía disponible. Claro que por sus dimensiones y por su finalidad inicial lo ideal sería que se mantenga siempre conectada a la electricidad, extrañé el corto tiempo para no depender de los cables.

CONCLUSIONES

Luego de tener por un par de semanas esta Predator Helios 300 Special Edition de Acer, quedé con una buena impresión: una máquina poderosa, que se le puede exigir al máximo sin problemas. Aunque es una máquina portátil, sus dimensiones, peso y poca autonomía hacen que dependa mucho de estar sin movernos en un mismo sitio, cerca de una toma de corriente.

Considero que es una laptop que podría ser muy interesante para los fanáticos de los videojuegos y para quienes busquen tener una máquina para llevar a cualquier lugar, con gran desempeño para trabajo exigente y, sobre todo, con un diseño que llama mucho la atención.