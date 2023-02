Caiga la jornada que caiga, el 14 de febrero tiene una sensación especial para todos y todas. Celebrar el Día de San Valentín es un deber para la gran mayoría y Google así lo sabe; fiel a su costumbre le dedicó un adorable ‘doodle’ animado a esta fecha en que el amor y la amistad se apoderan no solo de las calles sino del ciberespacio. Pero, ¿de qué se trata este peculiar homenaje del motor de búsqueda? Aquí los detalles.

En lo que parece ser una ventana por delante del inequívoco logo de la marca tecnológica, una gota se desliza con temor, una segunda la mira a lo lejos y tras una pirueta logran conectarse para formar un tierno corazón. Sonrisa en el rostro, desaparecen en la eternidad; eso sí, más allá del azar, líneas abajo se encuentra un significado acorde a la ocasión.

‘Rain or shine, will you be mine?’, titula Google en su mensaje por la romántica fecha que, traducido al español quiere decir “Llueva o brille, ¿serías mía?” -naturalmente, una frase en inglés que suena mejor en el idioma original-. Con la sugerente línea, la animación cobra sentido pero eso no es todo.

Además de saludar a los amantes, amigos y parejas de todo el mundo en el “día más romántico del año”, el mensaje nos cuenta una curiosidad sobre la fecha. Durante la Edad Media, países como Inglaterra y Francia tenían la creencia de que era el 14 de febrero la jornada en que iniciaba la temporada de apareamiento de aves, se explica. Al asociarse este fenómeno con el amor, las celebraciones románticas no tardaron en hacerse popular hasta su alcance global en el siglo XVII.

“Cualquiera que sea su pronóstico hoy, esperamos que disfrute celebrando con su persona especial. ¡Feliz día de San Valentín!”, concluye el discurso de Google.