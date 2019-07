Sony presenta parlantes que se pueden manejar con el movimiento de las manos

Sony presentó en el Perú su nueva línea de sistemas de audio de alta potencia, la cual se llama Serie V. De acuerdo a la empresa japonesa, el principal diferencial de estos aparatos es que se pueden manejar a través de gestos con las manos y, además, ofrecen audio y luces en 360 grados.

La Serie V de Sony la integran cuatro parlantes: MHC-V82D, MHC-V72D, MHC-V42D y MHC-V02. De estos, solo los tres primeros se pueden manejar con movimientos horizontales o verticales sobre la pantalla táctil, aclara la multinacional asiática.

- [Walkman cumple 40 años | Lo que debes saber sobre este portátil]

- [Visita nuestra sección de Tecnología]

"El control a través de gestos se da gracias a los sensores que tiene el equipo en su pantalla táctil. Así, podremos subir el volumen, saltar de pista, subir el audio del micrófono y hasta hacer efectos sonoros con solo mover la mano y sin tocar el equipo", precisa Francisco Carvajal, gerente de Trade Marketing de la empresa.

Otra característica que resalta la firma, pero que solo está presente en los modelos MHC-V82D y MHC-V72D, es que el parlante se puede convertir, a través del modo Taiko, en un instrumento de percusión.

"Podrás tocar el parlante como si fuera un bongo. En el modo Taiko también hay un juego en el que podrás retar a tus amigos y descubrir quién logra la calificación más alta".

Jhonny Herrera (centro) y Francisco Carvajal, representantes de Sony en el Perú. (Difusión) Agencias

En cuanto a la capacidad de audio 360°, Sony precisa que esto es posible gracias a un generador de difusión de sonido extendido, además de bocinas angulares dispuestas en la parte posterior.

Sobre las luces, también 360°, sostiene que estos equipos tienen luces angulares más anchas. "Así la iluminación se sincroniza con el ritmo de la música, lo que crea el ambiente de fiesta".

De acuerdo a Jhonny Herrera, gerente comercial de Sony, la evolución del mercado de equipos de sonido sigue firme en el Perú. Solo en 2018, el segmento 'all in one' (al que pertenecen estos nuevos parlantes) logró ventas por 78 millones de soles, sostiene.

Consultado por los precios que tienen los equipos presentados, Herrera sostuvo que estos van desde los 799 a los 2.499 soles.

Síguenos en Twitter: