Este fue el año de Zoom, un servicio que fue adoptado por usuarios de todo el mundo para trabajar, estudiar y también para celebrar cumpleaños durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus. Disponible desde una tableta, una computadora o desde el teléfono celular, el servicio creado por Eric Yuan ahora debuta con un dispositivo hecho a medida con Zoom for Home DTEN ME, una enorme pantalla táctil de 27 pulgadas que cuenta de forma integrada el servicio de videollamadas.

Este dispositivo hogareño fue desarrollado por la firma DTEM a medida de Zoom para ofrecer un servicio de videollamadas confiable en medio de la cuarentena y el auge del trabajo remoto. El modelo todo en uno promete ofrecer un espacio de trabajo colaborativo remoto sin distracciones, de fácil uso y configuración.

Zoom for Home es un dispositivo dedicado que cuenta con el servicio de videollamadas integrado en una pantalla de 27 pulgadas. (Difusión)

“Zoom for Home es un equipo que permite realizar tareas colaborativas de forma remota desde casa, con reuniones en video, llamadas, una pizarra interactiva. Todo lo que ya conocemos de Zoom, pero en un dispositivo dedicado”, dijo Jeff Smith, director de Zoom Rooms, citado por TechCrunch.

Con una delgada pantalla táctil de 27 pulgadas que permite realizar anotaciones, el Zoom for Home DTEN ME cuenta con tres cámaras gran angular, un sistema de ocho micrófonos integrados, parlantes estéreo y un peso de unos 6,5 kilos. El sistema todo en uno DTEN ME con Zoom integrado está disponible solo para el mercado estadounidense con un precio de 599 dólares.

Con información de La Nación de Argentina (GDA).

Síguenos en Twitter...