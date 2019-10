Acostumbrados a oír sobre la gama Republic of Gamers (ROG) -lo más top de Asus - habíamos dejado de lado a la familia TUF Gaming, la cual está dirigida a los gamers con presupuestos no tan amplios. Sin embargo, acaba de salir la TUF Gaming FX505DV.

Si quieres saber más sobre mi experiencia, aquí varios puntos a favor y en contra sobre este equipo.

► Especificaciones técnicas de la Asus TUF Gaming FX505DV

TUF Gaming FX505DV Pantalla Full HD 1920 x 1080 píxeles a 120 Hz (16:9). No táctil Procesador AMD Ryzen 7-3750H Procesador 2.3 GHz Tarjeta de video Nvidia RTX 2060 - GDDR6 de 6 GB

AMD Radeon RX Vega 10 Graphics (integrada) Memoria RAM DDR4 2400 8 GB x2 Almacenamiento Unidad de estado sólido de 488 GB Puertos - 1 x COMBO audio jack 3.5

- 1 x Tipo-A USB2.0

- 2 x Tipo-A USB 3.2 (Gen 1)

- 1 x puerto ethernet

- 1 x HDMI Conectividad WiFi 5 (802.11 ac) y

Bluetooth 5.0 Batería 3 celdas 48 Wh Battery Dimensiones - 360.4 x 262.0 x 25.8 ~26.8 mm

- 2.2 kg

► Diseño de la TUF Gaming FX505DV

Empecemos por el diseño. La FX505DV se aleja de lo visto en otros equipos ROG, ya que luce más sobrio que gamer. Esto se traduce a que no contaremos con leds RGB iluminando parte del frontal o por debajo de la laptop. Solo tendremos luces en el teclado.

El chasis y el cuerpo de construcción es de aluminio. Asimismo, la FX505 posee dos líneas en cada una de las cuatro esquinas que le dotan de personalidad al ordenador. En el centro, mientras tanto, el logo de ASUS en plateado.

TUF Gaming FX505DV. (Foto: Asus)

La situación cambia cuando tenemos a la FX505 en frente de nosotros. El equipo -como mencionamos- solo tiene luces RGB en el teclado pero no carece de estilo, pues hay un diseño de líneas plateadas que dan mayor gusto a la vista.

Aquí la foto (presta atención a las esquinas del teclado y por debajo de las teclas):

TUF Gaming FX505DV. (Foto: Julio Melgarejo)

Además, también es evidente que los botones W, A, S y D son distintos. En mi experiencia, estos se sienten ligeramente más suaves al tacto que las otras teclas, pero tampoco es notorio a la larga.

TUF Gaming FX505DV. (Foto: Julio Melgarejo)

Sobre la pantalla en sí, esta es una Full HD (1.080 por 1.920 píxeles) de 15.6 pulgadas que cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz. ¿Qué quiere decir eso? Que podremos ver hasta 120 fotogramas por segundo de manera fluida. Si bien la cifra menos recomendada para juegos de disparos (como Counter Strike GO) o MOBAS (como Dota 2) es de 60 Hz, 120 Hz se antoja justo (144 Hz es un número que se está estableciendo como estándar).

Cabe destacar que los marcos de la pantalla son reducidos.

►Rendimiento en videojuegos

Ahora sí, el tema por el que muchos estén leyendo este análisis: el rendimiento. La FX505, antes que nada, cuenta con un procesador AMD Ryzen 7-3750H, una tarjeta de video Nvidia RTX 2060 de 6 GB (no el modelo actualizado de Nvidia “SUPER”) y 16 GB de moemoria RAM (2 slots de 8 GB a 2400 de velocidad).

Aquí te dejamos los números que arrojó la máquina en UserBenchtmark:

Acá los de 3D Mark (Time Spy):

Entre los juegos que probamos en el equipo están Fortnite, Dota 2, Control, Shadow of the Tomb Raider y Assassin’s Creed: Odyssey. Siendo los tres últimos los más pesados y los dos primeros los más suaves.

Por un lado, Fortnite se reprodujo entre los 90 y 110 fotogramas por segundo. Es importante recalcar que las pruebas que se realizaron fue antes de que se estrene el capítulo 2, por lo que podría mantenerse esos valores o reducirse ligeramente.

Fortnite en la ASUS TUF Gaming FX505DV. (Captura de pantalla)





En el caso de Dota 2, con las configuraciones al máximo alcanzamos unos 70 FPS, aunque la cifra puede caer por momentos hasta los 30 es que estamos en una batalla grupal intensa. Mientras tanto, la temperatura se mantiene en 77 grados elevándose por segundos hasta 78 grados.

Para más detalles, aquí un video:

Por otra parte, los escenarios varían cuando se le exige al máximo a la TUF Gaming FX505DV. Para esto probamos Control, Shadow of the Tomb Raider y Assasins Creed Oddysey (los dos primeros con la tecnología del ray tracing activado y desactivado).

Seré directo: el rendimiento fue aceptable, más no destacable. Y es justo, ya que nos encontramos con una máquina de gama alta de entrada. Aunque, de todas maneras, se pudo incluir la tarjeta de video de Nvidia RTX 2060 Super y no la 2060 normal.

En adición, en los momentos más intensos en los diferentes videojuegos la temperatura se eleva y los ventiladores se tornan ligeramente ruidosos.

Por un lado, en Control, si activamos el ray tracing y colocamos todo en alto / ultra (lo máximo posible) obtendremos unos 25-30 FPS estables, lo que nos permitirá jugar sin problemas.

Sin embargo, podremos desactivar la tecnología de trazados de rayos, con lo que conseguiremos 10 o 15 FPS extras, pero a coste de los trazados de rayos.

Con el videojuego Shadow of the Tomb Raider hay una diferencia mayor cuando apagamos y prendemos el ray tracing. Por un lado, cuando está prendido (y con todo en ultra) llegamos a unos 35 FPS en promedio, mientras que con el RTX apagado alcanzamos hasta los 53 - 55 de media. Aquí las imágenes:

Por último, en Assassin’s Creed: Odyssey el rendimiento estuvo similar a los anteriores, aunque el juego no tiene soporte para ray tracing, es uno de los más pesados de la actualidad (a pesar de lanzarse en 2018). Con los settings máximos, el juego de Ubisoft se mantiene en los 30 FPS, con algunos problemas en combates abiertos y con varios enemigos en pantalla.

No obstante, en todos los casos se pueden hacer variaciones en las configuraciones para mejorar el rendimiento como la calidad de texturas o sombras. Esto hará que el número de FPS varíe, aumentando los números máximos de fotogramas.

Un detalle no menor es que tenemos de almacenamiento 500 GB a través de una unidad de estado sólido. Si bien la transmisión de datos es veloz, la cantidad es limitada, más si vemos que cada día los videojuegos aumentan su tamaño. Solo para agregar, no pude tener a los juegos mencionados juntos, es decir, tuve que eliminar uno para que entre otro en la laptop.

►Batería de TUF Gaming FX505DV.

El punto más bajo de la TUF Gaming FX505DV es, de todas maneras, la batería. Por ejemplo, de 0 a 100%, la batería en videojuegos dura cerca de una hora. Es importante mencionar que la potencia de la laptop se reduce (o limita) automáticamente, por lo que no podremos jugar con las configuraciones máximas.

En temas de ofimática, el tiempo se amplía hasta una hora con 50 minutos.

►Conclusiones

Tras probar la TUF Gaming FX505DV, esta se coloca como una opción a considerar si tomamos en cuenta la relación calidad precio de este equipo. Ya que no se ubica entre las máquinas más caras (familia ROG), pero sí da pelea entre la gama alta de entrada.

Si no te importa estar siempre enchufado a la red, que no tenga un diseño gamer repleto de extras o luces RGB y quieres una máquina que no cuente con un precio tan elevado (si se compara con sus hermanos mayores como la serie Scar o Zephyrus), esta es una opción a considerar. Sus componentes pese a no ser los más actuales o poderosos, rendirán lo suficiente en títulos como Dota 2, League of Legends o Fortnite.

Si no es el caso y eres de los gamers, como yo, que prefieren lo mejor en hardware, la TUF Gaming FX505DV no es para ti.

Nota final: 7.5/10

LO BUENO

Dependiendo de la persona, la ausencia de luces RGB podría estar entre lo bueno o lo malo

Diseño sobrio

Relación calidad / precio positiva

LO MALO

Los 500 GB de almacenamiento son limitados

A pesar de ser una laptop gamer, la batería no da la talla

Se pudo colocar una Nvidia 2060 Super en vez de la 2060 tradicional

DATO:

La TUF Gaming FX505DV tiene un precio en el Perú de S/. 4.999 soles.

