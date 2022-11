Un hacker aseguró tener los números de teléfono de más de 487 millones de personas, quienes también son usuarios de WhatsApp. La base de datos fue publicada el pasado 16 de noviembre por el ciberdelincuente.

De acuerdo con el medio Cybernews, un usuario reveló en un “conocido foro de la comunidad de hackers” que estaba poniendo a la venta 487 millones de teléfonos móviles de “usuarios de WhatsApp”.

Los datos filtrados le pertenecen a usuarios de WhatsApp de 84 países. El hacker aseguró que “hay más de 32 millones de registros de usuarios de EE.UU. incluidos”. Asimismo, 45 millones de números son de personas de Egipto, 35 millones de Italia, 29 millones de Arabia Saudita, 20 millones de Francia y, finalmente, 20 millones de Turquía.

“El conjunto de datos a la venta supuestamente también tiene casi 10 millones de números de teléfono de ciudadanos rusos y más de 11 millones del Reino Unido”, agregó el medio.

Al respecto, WhatsApp no ha confirmado nada, mientras que por otro lado, no se sabe cómo el hacker consiguió los números. Cybernews se comunicó con el atacante cibernético, quien afirmó estar vendiendo la información de Estados Unidos por US$ 7.000, US$ 2.500 por los datos de Reino Unido y US$ 2.000 por los de Alemania.

El medio sugiere que el hacker habría obtenido dichos datos mediante el uso de una técnica llamada ‘web scraping’, que consiste en extraer datos de páginas web usando programas web de software.